主動式台股ETF七雄吸金 規模、單位數、受益人數同步成長

台股近期上演大怒神行情，大盤一度失守4萬點大關，不過也吸引投資人逢低加碼，累計近一月共有七檔主動式台股ETF在這波震盪中，規模、單位數及受益人數同步成長，表現相對亮眼。

據統計，台股近一月高低點落差近9,000點，是4月起漲以來最明顯的回檔，大盤回測幅度一度逼近半年線關卡，儘管布局較積極的台股主動式ETF修正幅度比大盤還大，但也提供低檔進場機會，吸引逢低資金搶進，帶動相關標的逆勢吸金。

CMoney統計截至3日，近一月主動式台股ETF規模維持正成長的共有七檔，受益人數及單位數也同步增長，其中，主動復華未來50（00991A）規模增加183億元、受益人數增7.8萬、單位數增加21.5億個最多，主動中信台灣收益、主動統一台股增長及主動富邦台灣龍耀等三檔標的，在顯著單位數申購帶動下，規模、受益人數亦有突出表現。

投信法人表示，本波下跌主要來自籌碼及評價面調整，企業獲利展望並未改變，隨行情回落、評價已回到相對合理水準，後續若AI需求與企業財報持續成長，有利市場逐步回歸基本面表現，建議可採逢低分批方式做中長線布局。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，台股處於籌碼調整階段，短期波動可能持續，但本波修正主要反映去槓桿與市場風險偏好下降，預估隨第2季財報陸續公布，市場對後續企業獲利展望有更多指引，有助降低不確定性，後市布局仍將以AI受惠供應鏈為核心，並增加產業能見度及流動性較佳的大型股比重。

呂宏宇認為，連動性高的韓股若能止穩，有助改善亞洲科技股的市場情緒，加上AI新產品陸續推出，預期將逐步帶動市場信心回升，並為台股表現提供支撐。

主動中信台灣收益ETF經理人張書廷表示，雖然短線指數波動難以完全避免，但著融資清洗、槓桿部位下降，加上企業基本面仍具韌性，台股中長期展望並不悲觀。

面對震盪行情，建議投資人採取「攻守兼備」策略，透過具備收益能力與現金流優勢的投資工具參與市場。一方面保留足夠現金流因應波動，另一方面等待接下來的季報展望佳的企業，趁評價回落後進行加碼，掌握市場反彈投資機會。