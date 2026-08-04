聽新聞
0:00 / 0:00

美科技股商品 錢景亮

經濟日報／ 記者王奐敏崔馨方／台北報導

第2季財報季進入中後段，目前約六成標普500企業公布財報，根據FactSet統計截至7月31日，已公布財報企業中高達86%企業EPS優於市場預估，不僅高於近五年及十年平均水準，整體盈餘優於預期幅度更達31.4%，推升標普500企業第2季獲利年增率寫下2021年第2季以來最佳，投資人可透過美股科技ETF卡位後市行情。

截至7月底約六成美國企業公布第2季財報，整體企業獲利年增47.7%。其中，科技業受惠AI需求強勁，獲利年增更高達70.5%。企業獲利優於市場預期，平均較分析師預估高出近7%。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方指出，從北美四大雲端服務供應商（CSP）第2季財報觀察，AI資本支出仍維持高檔，市場焦點已由投入多少轉向何時開始創造回報。目前AI產業正逐步進入投資效益驗證階段，市場更重視增量資本報酬率及自由現金流的改善，代表AI投資邏輯正由高速擴張，邁向更重視商業化與獲利能力的新階段。

王辰方認為，企業獲利優於預期、AI商業模式逐漸成熟，大型科技企業持續擴大投資等利多支撐下，美國科技產業長期成長趨勢仍未改變。短線市場雖可能受利率及總體經濟數據影響而波動，但對中長期投資人而言，可透過布局以NASDAQ-100為核心的科技ETF，把握AI、雲端運算及數位轉型等長期成長契機。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥琪琳表示，從產業表現來看，科技股依然是本季財報最大亮點。第2季科技類股營收成長35.2%，但獲利年增率高達70.5%，較市場預期高出逾一成，不僅成長幅度領先多數產業，也進一步回應市場對AI投資效益的關注。

主動安聯美國科技領航（00402A）經理人洪華珍表示，近期科技股回檔，2026年半導體及半導體設備產業預估本益比降至19.6倍，處於過去20年相對低檔。

商品 財報 標普

延伸閱讀

AI變現期真的來了？美第2季科技業獲利飆70%領先群倫

高持股微軟ETF 有戲

全球市場觀測站／日韓股市 絕地大反攻

高含「發」量ETF靚 009802聯發科權重23.7%居冠

相關新聞

15檔股票ETF創高價 00918今年來漲57%居冠

全球股市持續震盪整理中，不過，資金只是類股輪動，並未看空股市，統計昨（4）日盤面上如大華優利高填息30（00918）、元大S&P500（00646）、復華S&P500成長（00924）等ETF的市價率先改寫新高，領先突圍，且又以美股ETF為大宗。

美科技股商品 錢景亮

第2季財報季進入中後段，目前約六成標普500企業公布財報，根據FactSet統計截至7月31日，已公布財報企業中高達86%企業EPS優於市場預估，不僅高於近五年及十年平均水準，整體盈餘優於預期幅度更達31.4%，推升標普500企業第2季獲利年增率寫下2021年第2季以來最佳，投資人可透過美股科技ETF卡位後市行情。

大型台股基金績效穩 元大台灣高股息優質龍頭大漲逾98%表現最佳

台股高檔震盪，台股共同基金績效跟著起伏。統計顯示，規模前十大台股基金歷經7月拉回整理，今年以來績效穩健，不但打敗台股大盤，也大都優於台股基金平均漲幅。

主動式台股ETF七雄吸金 規模、單位數、受益人數同步成長

台股近期上演大怒神行情，大盤一度失守4萬點大關，不過也吸引投資人逢低加碼，累計近一月共有七檔主動式台股ETF在這波震盪中，規模、單位數及受益人數同步成長，表現相對亮眼。

《黃金&白銀ETF交易配置實戰》黃金ETF打破「三高」圍牆

黃金自古以來便是人類文明中最重要的價值載體之一。從古埃及法老的權力象徵、古代王國的貨幣基礎，到19世紀金本位制度下的全球金融核心，黃金跨越數千年歷史，始終代表著財富、信任與穩定。雖然1971年美元與黃金正式脫鉤，黃金不再是貨幣制度的基礎，但其角色並未消失，反而逐漸轉型為現代金融市場中的重要避險資產。

中小型主題 大吹反彈號

台股在連日下跌近4,000點後開啟反攻，統計自大盤跌破4萬點後，共計有54檔台股ETF反彈幅度領先加權報酬指數的8.6%，占比約58.06%。觀察反彈前十強，以主動式及中小型主題為主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。