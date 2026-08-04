美科技股商品 錢景亮

第2季財報季進入中後段，目前約六成標普500企業公布財報，根據FactSet統計截至7月31日，已公布財報企業中高達86%企業EPS優於市場預估，不僅高於近五年及十年平均水準，整體盈餘優於預期幅度更達31.4%，推升標普500企業第2季獲利年增率寫下2021年第2季以來最佳，投資人可透過美股科技ETF卡位後市行情。

截至7月底約六成美國企業公布第2季財報，整體企業獲利年增47.7%。其中，科技業受惠AI需求強勁，獲利年增更高達70.5%。企業獲利優於市場預期，平均較分析師預估高出近7%。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方指出，從北美四大雲端服務供應商（CSP）第2季財報觀察，AI資本支出仍維持高檔，市場焦點已由投入多少轉向何時開始創造回報。目前AI產業正逐步進入投資效益驗證階段，市場更重視增量資本報酬率及自由現金流的改善，代表AI投資邏輯正由高速擴張，邁向更重視商業化與獲利能力的新階段。

王辰方認為，企業獲利優於預期、AI商業模式逐漸成熟，大型科技企業持續擴大投資等利多支撐下，美國科技產業長期成長趨勢仍未改變。短線市場雖可能受利率及總體經濟數據影響而波動，但對中長期投資人而言，可透過布局以NASDAQ-100為核心的科技ETF，把握AI、雲端運算及數位轉型等長期成長契機。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥琪琳表示，從產業表現來看，科技股依然是本季財報最大亮點。第2季科技類股營收成長35.2%，但獲利年增率高達70.5%，較市場預期高出逾一成，不僅成長幅度領先多數產業，也進一步回應市場對AI投資效益的關注。

主動安聯美國科技領航（00402A）經理人洪華珍表示，近期科技股回檔，2026年半導體及半導體設備產業預估本益比降至19.6倍，處於過去20年相對低檔。