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15檔股票ETF創高價 00918今年來漲57%居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

全球股市持續震盪整理中，不過，資金只是類股輪動，並未看空股市，統計昨（4）日盤面上如大華優利高填息30（00918）、元大S&P500（00646）、復華S&P500成長（00924）等ETF的市價率先改寫新高，領先突圍，且又以美股ETF為大宗。

根據CMoney統計股票類型ETF表現，扣除近日掛牌的主動永豐科技趨勢和貝萊德世界股票，昨日共計有15檔股票ETF市價改寫收盤新高。

從投資區域來看，投資美股的最多，包含國泰美國道瓊正2、國泰美國道瓊、元大S&P500正2、復華S&P500成長、台新標普500、統一美國50、元大S&P500、富邦標普500、野村美國研發龍頭以及群益S&P500，反映美股道瓊指數3日收上新高、S&P500也距離歷史新高僅有一步之遙，而亞股開盤時間美期電子盤續揚，也助攻盤面上相關ETF創新高。

投資範圍在包含全球的則有主動復華金融股息、玉山全球藍籌100、凱基全球菁英55。

唯一投資台股有上榜的是大華優利高填息30；歐股則有元大歐洲50。

群益S&P500經理人謝明志指出，美股在企業獲利方面，在成長動能由營收增長與毛利擴張的共同推動下，市場也將今年全年S&P500成分股的盈餘年增率上調，且獲利表現不只侷限於科技成長股，還擴散至更多產業，這也讓股市結構更為健康，資金輪動更加均衡，有助為美股表現提供堅實基礎。

富邦標普500經理人蘇筱婷表示，投資人仍須留意聯準會政策動向、通膨數據及總體經濟變化，短線市場波動難免，但在企業獲利穩健成長支撐下，中長期投資邏輯並未改變。面對美股仍處於長期成長循環，投資人不必過度追逐短線漲跌，可採取分批布局或定期定額策略。

從今年表現來看，以大華優利高填息30漲57.06%最多，該ETF經理人郭修誠表示，近期全球科技股歷經估值修整，反而讓許多高股息且兼具獲利成長能力的半導體與電子龍頭評價面回歸合理區間，而大華優利高填息30的科技成分股緊扣伺服器、伺服器代工、傳輸晶片與IC通路等核心供應鏈，長線受惠全球AI基礎建設資本支出擴增趨勢，反彈行情中展現出高度的資本利得爆發力。

股票 ETF 道瓊

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美科技股商品 錢景亮

第2季財報季進入中後段，目前約六成標普500企業公布財報，根據FactSet統計截至7月31日，已公布財報企業中高達86%企業EPS優於市場預估，不僅高於近五年及十年平均水準，整體盈餘優於預期幅度更達31.4%，推升標普500企業第2季獲利年增率寫下2021年第2季以來最佳，投資人可透過美股科技ETF卡位後市行情。

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中小型主題 大吹反彈號

台股在連日下跌近4,000點後開啟反攻，統計自大盤跌破4萬點後，共計有54檔台股ETF反彈幅度領先加權報酬指數的8.6%，占比約58.06%。觀察反彈前十強，以主動式及中小型主題為主。

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