15檔股票ETF創高價 00918今年來漲57%居冠

全球股市持續震盪整理中，不過，資金只是類股輪動，並未看空股市，統計昨（4）日盤面上如大華優利高填息30（00918）、元大S&P500（00646）、復華S&P500成長（00924）等ETF的市價率先改寫新高，領先突圍，且又以美股ETF為大宗。

根據CMoney統計股票類型ETF表現，扣除近日掛牌的主動永豐科技趨勢和貝萊德世界股票，昨日共計有15檔股票ETF市價改寫收盤新高。

從投資區域來看，投資美股的最多，包含國泰美國道瓊正2、國泰美國道瓊、元大S&P500正2、復華S&P500成長、台新標普500、統一美國50、元大S&P500、富邦標普500、野村美國研發龍頭以及群益S&P500，反映美股道瓊指數3日收上新高、S&P500也距離歷史新高僅有一步之遙，而亞股開盤時間美期電子盤續揚，也助攻盤面上相關ETF創新高。

投資範圍在包含全球的則有主動復華金融股息、玉山全球藍籌100、凱基全球菁英55。

唯一投資台股有上榜的是大華優利高填息30；歐股則有元大歐洲50。

群益S&P500經理人謝明志指出，美股在企業獲利方面，在成長動能由營收增長與毛利擴張的共同推動下，市場也將今年全年S&P500成分股的盈餘年增率上調，且獲利表現不只侷限於科技成長股，還擴散至更多產業，這也讓股市結構更為健康，資金輪動更加均衡，有助為美股表現提供堅實基礎。

富邦標普500經理人蘇筱婷表示，投資人仍須留意聯準會政策動向、通膨數據及總體經濟變化，短線市場波動難免，但在企業獲利穩健成長支撐下，中長期投資邏輯並未改變。面對美股仍處於長期成長循環，投資人不必過度追逐短線漲跌，可採取分批布局或定期定額策略。

從今年表現來看，以大華優利高填息30漲57.06%最多，該ETF經理人郭修誠表示，近期全球科技股歷經估值修整，反而讓許多高股息且兼具獲利成長能力的半導體與電子龍頭評價面回歸合理區間，而大華優利高填息30的科技成分股緊扣伺服器、伺服器代工、傳輸晶片與IC通路等核心供應鏈，長線受惠全球AI基礎建設資本支出擴增趨勢，反彈行情中展現出高度的資本利得爆發力。