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美債單周吸金53億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周，整體固定收益型ETF獲淨流入82.4億美元，主要由美國債市吸引53.9億美元資金淨流入，歐洲債市也獲4.2億美元淨流入；亞洲債市則遭2.6億美元淨流出。依債券品質分類，投資等級債與非投資等級債分別獲57.5億與14.4億美元淨流入。

聯準會利率會議如預期按兵不動，美國長短天期公債殖利率走勢分歧，美元走弱帶動新興當地債表現相對突出。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，聯準會短期仍將維持依賴經濟數據決策，並預估今年最多升息一碼。由於美國經濟數據正向、資本市場保持開放，整體金融情勢有利，非投資等級債違約風險預期將維持低檔；此外，非投資等級債具備相對較高的殖利率水準與較短存續期，可提供收益支撐，並在利率上升時帶來一定程度的保護。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美國債市受地緣政治與通膨預期交互影響而震盪，觀察近期牽動債市投資氛圍，一是地緣風險升溫擾動債市，致短端殖利率續攀；再者，受到市場擔憂AI投資熱潮可能降溫，加上近期晶片股出現較大波動，致使AI相關債券承壓。

謝佳伶指出，中東局勢升溫，推升油價觸及每桶100美元，惟隨武力威脅緩和，油價回落帶動避險降溫。10年期美債殖利率一度升抵4.70%後回落；但市場對聯準會維持高利率預期未減，2年期公債殖利率期間升約10個基準點，反映短端利率維持高檔。謝佳伶提醒，市場擔憂AI驅動成長動能，短線壓抑投資人風險偏好。其中，CCC級非投等債殖利率與信用利差升至15個月新高；BB級非投等債殖利率收在約6.45%，近四個月高點。

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