00961年化配息率衝17.6% 下半年以來含息總報酬達3.78%

台股自7月以來震盪明顯加劇，加權指數下半年以來累計下跌約6%，提高投資人對於穩定現金流的需求，但市場也同步關注配息是否僅是「左手配右手」。

法人指出，在震盪行情中，投資人對於高股息ETF的要求已從單純高殖利率，轉向更重視現金流穩定性與淨值表現。

在8月高股息ETF除息潮中，FT臺灣永續高息（00961）以年化配息率17.6%居冠，且下半年以來含息總報酬達3.78%，在8月將除息的高股息ETF中表現最強，且是極少數維持正報酬的ETF，在大盤走弱下表現更是突出。

依據最新公告，在8月公告除息的高股息ETF中，市場主流產品包括國泰永續高股息、中信成長高股息、永豐優息存股、台新永續高息中小、元大臺灣價值高息、野村趨勢動能高息等，年化配息率大多落在5%至13%區間，配息水準普遍維持穩定。

不過，在近期台股修正壓力下，多數高股息ETF績效同步受到影響，下半年以來報酬表現多呈現小幅回檔至中度修正，反映即便具備高股息題材，仍難以完全免於市場波動的影響。

在8月除息的這些ETF中，FT臺灣永續高息ETF在配息及總報酬方面，皆有突出表現。

依據00961配息公告，本次預估配發金額0.19元，配息已連三升，且連續兩個月維持高檔水準，年化配息率更從5月的12.43%、14.69%逐步墊高至17.6%。

下半年以來，00961的含息報酬率同樣不弱，優於大盤及同月配息的其他高股息ETF，展現較佳抗震能力。00961將於本月18日除息，投資人如果想參與這次除息，要留意最後買進日為17日。

市場人士分析，近期資金重新聚焦具防禦特性的高股息ETF，主要反映市場對波動風險升溫的擔憂。尤其月配型產品因具備穩定現金流優勢，在盤勢震盪期間更容易吸引保守型資金進駐，但也提醒投資人仍須留意配息來源與持股品質，避免僅追逐高息率。