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0050+黃金 攻守最佳拍檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
《不只0050：黃金&白銀ETF交易配置實戰》書封。經濟日報出版
《不只0050：黃金&白銀ETF交易配置實戰》書封。經濟日報出版

元大台灣50（0050）自2003年成立以來，不僅是台灣第一檔ETF，更被稱為國民的ETF，以追蹤台灣50指數為目標，一次涵蓋台灣市值最大的50家上市公司，成為台灣ETF市場發展的起點與基石，引領台灣進入透過低成本、高透明化且具高度流動性的ETF時代，讓投資人能夠透過一檔產品，就能直接參與台灣經濟成長成果。

由於這些企業長期受惠於全球科技發展與台灣產業競爭力提升，因此，0050能有效反映台灣整體經濟成長成果。

過去20多年來，無論面對金融海嘯、歐債危機、中美貿易衝突或新冠疫情等重大事件，0050都歷經考驗並持續成長，逐步成為許多投資人進行長期資產累積的首選工具。

然而，0050並非完全沒有風險。雖然其具備個股分散效果，但仍無法避免整體市場下跌所帶來的系統性風險。當全球經濟衰退、利率快速變動、地緣政治風險升高或資金大幅流出時，0050仍可能出現顯著修正。

此外，由於台灣資本市場高度集中於半導體與科技產業，因此，0050的產業集中度相對較高，特別是台積電權重極大，使得ETF表現與科技產業景氣循環緊密連結。

若相關產業景氣反轉或面臨重大衝擊，0050波動度也可能明顯提高。

因此，投資人若只配置0050，仍須承受市場修正期間的資產波動與心理壓力，故不能沒有0050，但也不能只有0050，為了兼顧成長與穩定，應搭配與股票市場相關性較低的資產，例如黃金、債券或其他國際資產，共同建構更完整的資產配置架構。

特別是被視為最具代表性的避險資產「黃金」，歷史經驗顯示，在市場恐慌、戰爭衝突、通膨升溫或金融危機期間，黃金往往能發揮避險功能，與股市呈現低相關甚至負相關特性，協助降低投資組合整體波動。

當0050扮演「成長引擎」角色時，黃金則可視為「風險避震器」，兩者搭配有助於提升投資組合的風險調整後報酬。

投資人可將0050定位為核心持股，再搭配黃金、債券等防禦性資產，透過核心／衛星配置與定期再平衡策略，在追求長期成長的同時兼顧風險管理，才能真正建立穩健且可持續的財富增值機制。

黃金 ETF 市值

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0050+黃金 攻守最佳拍檔

元大台灣50（0050）自2003年成立以來，不僅是台灣第一檔ETF，更被稱為國民的ETF，以追蹤台灣50指數為目標，一次涵蓋台灣市值最大的50家上市公司，成為台灣ETF市場發展的起點與基石，引領台灣進入透過低成本、高透明化且具高度流動性的ETF時代，讓投資人能夠透過一檔產品，就能直接參與台灣經濟成長成果。

美債單周吸金53億美元

過去一周，整體固定收益型ETF獲淨流入82.4億美元，主要由美國債市吸引53.9億美元資金淨流入，歐洲債市也獲4.2億美元淨流入；亞洲債市則遭2.6億美元淨流出。依債券品質分類，投資等級債與非投資等級債分別獲57.5億與14.4億美元淨流入。

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