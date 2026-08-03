貝萊德：亞洲殖利率曲線、貨幣與信用市場差異擴大 衍生多元投資機會

美國聯準會（Fed）上周維持利率不變，貝萊德全球固定收益亞太區主管塞加爾（Navin Saigal）指出，亞洲各國貨幣政策的後續走向將不會一致。亞洲殖利率曲線、貨幣與信用市場差異擴大，衍生多元投資機會。

塞加爾表示，亞太區各國央行所面對的成長、通貨膨脹、匯率與外部衝擊風險組合明顯不同。澳洲及部分北亞經濟體仍有通膨壓力，日本持續推進貨幣政策正常化，中國大陸與泰國則仍在設法讓經濟擺脫通縮陰霾。

此外，塞加爾指出，油價、食品價格及AI相關的供給面衝擊，使政策抉擇更為複雜。在此環境下，投資人更需要區分兩類市場：一類的殖利率已足以補償投資風險，另一類則仍面臨匯率與通膨壓力，央行不排除再度升息。

塞加爾認為，這正是亞洲固定收益對全球投資組合格外重要之處。在全球債市走勢日益分歧下，中國公債仍可發揮防禦性配置的作用；澳洲、印度及部分當地利率市場，則提供逐步改善的收益機會與分散效果。亞洲信用債基本面仍穩健，但報酬將更倚重利差收益與主動選債能力，並須避免承擔無法獲得合理補償的市場風險。

塞加爾指出，在Fed讓市場機制與趨勢發揮更多調節作用的環境下，投資人若過度押注利率方向，所承擔的風險未必能換來相稱的報酬。因此，投資人應聚焦收益累積、分散報酬來源，並透過主動管理，把握亞洲殖利率曲線、貨幣與信用市場差異擴大所帶來的機會。