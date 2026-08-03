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股市動盪 科技及生技基金跌最凶

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
生技業示意圖。（路透）
生技業示意圖。（路透）

下半年以來，以AI為主的族群大震盪，防禦型基金勝出。統計顯示，在主要產業型境外基金中，7月以全球不動產基金平均漲5.3%最抗震，其次是天然資源基金漲5.1%。相形之下，科技基金平均大跌11.1%最弱勢，其次是生技基金跌0.7%。

理柏統計，全球不動產基金不但7月表現突出，且今年以來平均上漲17%，在主要產業型基金中都名列第一；天然資源基金今年來平均上漲16.8%，表現居次。同期間，科技基金則漲14.8%。

如果拉長時間到一年以來，則以生技基金平均大漲69.1%最強，其次是黃金及貴金屬基金漲64.2%、天然資源基金漲49%、科技基金漲31.1%。

法人指出，AI仍具長期成長動能。不過，今年以來，市場不時面臨AI估值過高疑慮、地緣政治及通貨膨脹風險，因此部分資金轉向防禦性強、現金流穩定及實質資產概念股，因此全球不動產及天然資源基金勝出。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢不確定性仍存，但企業的資訊科技投資仍具韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考量。

柯堤斯指出，與此同時，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長。由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流量，財務槓桿仍處於相當可控的水準，合理預期當前的AI投資趨勢依然可持續。

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美股最近受到科技高估值疑慮、通貨膨脹走勢、聯準會（Fed）政策及地緣政治事件等因素影響，市場波動升溫。

布局債券商品 時機到了

美國聯準會（Fed）最新會議決議維持利率不變，但投票結果出現明顯分歧，反映部分官員對通膨風險仍抱持警戒態度，也使市場對高利率環境可能延續的預期升溫。在股市波動加劇之際，兼具收益與風險控管優勢的主動式債券ETF出線，成為投資人布局固定收益資產的重要工具。

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今年上半年，以AI為主的市場漲幅出色，投資人也大買特買相關基金。不過，下半年以來，全球總經環境面臨亂流，主要股市跟著大起大落。法人指出，AI仍是長期成長動能，投資人布局以科技為主的成長型基金時，宜採取紀律投資，長期定期定額並且逢低加碼。

槓桿型犀利 搭反彈列車

台股歷經連日重挫後強勁反彈，在權值股全面回神帶動下，多檔台股ETF上周五（7月31日）同步攻上漲停，槓桿型ETF漲勢最為凌厲，主動式台股ETF及市值型、半導體、高股息等產品也全面攻漲停，資金積極回流，成交量同步放大，市場投資人搶搭反彈行情。

正2高息標的 人氣不墜

7月台股不平靜，總計全月大跌3,006點，為史上第二大單月跌點，跌幅達6.5%。不過，台股ETF規模逆勢增加2,084億元，以正2、高息、市值、主動式ETF最受青睞。

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