股市動盪 科技及生技基金跌最凶

下半年以來，以AI為主的族群大震盪，防禦型基金勝出。統計顯示，在主要產業型境外基金中，7月以全球不動產基金平均漲5.3%最抗震，其次是天然資源基金漲5.1%。相形之下，科技基金平均大跌11.1%最弱勢，其次是生技基金跌0.7%。

理柏統計，全球不動產基金不但7月表現突出，且今年以來平均上漲17%，在主要產業型基金中都名列第一；天然資源基金今年來平均上漲16.8%，表現居次。同期間，科技基金則漲14.8%。

如果拉長時間到一年以來，則以生技基金平均大漲69.1%最強，其次是黃金及貴金屬基金漲64.2%、天然資源基金漲49%、科技基金漲31.1%。

法人指出，AI仍具長期成長動能。不過，今年以來，市場不時面臨AI估值過高疑慮、地緣政治及通貨膨脹風險，因此部分資金轉向防禦性強、現金流穩定及實質資產概念股，因此全球不動產及天然資源基金勝出。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢不確定性仍存，但企業的資訊科技投資仍具韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考量。

柯堤斯指出，與此同時，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長。由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流量，財務槓桿仍處於相當可控的水準，合理預期當前的AI投資趨勢依然可持續。