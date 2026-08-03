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中華郵政攜手基富通平台 線上買基金無須紙本作業

中央社／ 台北3日電

中華郵政與基富通證券今天宣布全面升級數位金融服務，即日起，若在基富通開立基金理財帳戶，可線上直接設定郵政儲金帳戶作為款項收付帳戶，打破過往須採紙本作業的限制，讓全台郵局用戶都能享有無縫接軌的理財服務，共同推進普惠金融發展。

中華郵政表示，若已有帳戶但尚未申請網路郵局功能，郵局貼心提供「免臨櫃申請網路郵局」，用戶只要到中華郵政官網的「網路服務」選單中，點選「申請網路郵局」，輸入相關資料並取得啟用碼，再持金融卡插入郵局ATM，輸入啟用碼，即可開通網路郵局功能。

基富通董事長林丙輝表示，郵局服務涵蓋台灣與離島各鄉鎮地區，是覆蓋率最高、基礎服務最深厚的機構，同時是許多民眾建立個人理財習慣的起點。然而，過去在設定郵局帳戶作為基金理財的款項收付帳戶時，都要填寫紙本表單、寄送實體文件，程序較為繁鎖、耗時。

隨著郵局於7月加入集保結算所款項收付的合作行庫，基富通與郵局積極合作導入「線上核印帳戶」機制，回應廣大投資人的期待。只要開通網路郵局功能，都能夠在基富通官網或app中，直接完成款項收付帳戶的設定，不僅開戶更便利，也節省時間，更能省下贖回和配息款項入帳的匯費，一舉數得。

林丙輝指出，透過這次的服務升級，期望打造「理財零距離」的環境，藉此吸引更多習慣使用郵局帳戶的民眾，體驗線上理財的靈活與便利，促進更多人自主理財。基富通將持續和各大金融機構跨界合作，串聯多元管道，優化平台介面和功能，一起往普惠金融的目標邁進。

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