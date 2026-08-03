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布局債券商品 時機到了

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯準會（Fed）最新會議決議維持利率不變，但投票結果出現明顯分歧，反映部分官員對通膨風險仍抱持警戒態度，也使市場對高利率環境可能延續的預期升溫。在股市波動加劇之際，兼具收益與風險控管優勢的主動式債券ETF出線，成為投資人布局固定收益資產的重要工具。

聯準會7月29日宣布聯邦基金利率維持於3.5%至3.75%區間，美國10年期公債殖利率近期仍維持在4.6%以上，相較過去十年仍處高檔，顯示債券資產仍具備相當吸引力。富邦投信表示，在利率維持高檔環境下，若後續市場對貨幣政策方向逐漸明朗，債券價格亦有機會受惠於資金回流，因此現階段仍是兼顧收益與資本利得機會的布局時點。

主動富邦複合收益ETF（00983D）經理人游陳達表示，市場近期關注焦點已由降息時程轉向觀察聯準會是否維持高利率更長時間。不過從歷史經驗來看，債券市場往往會提前反映未來政策變化，在政策轉折前後較有機會展現投資價值。以近一個多月市場表現觀察，相較股市上沖下洗，多數主動式債券ETF皆維持正報酬表現，有助降低投資組合波動度，發揮資產配置功能。

游陳達指出，債券屬固定收益資產，相較股票市場波動度較低，而在利率循環轉換過程中，投資成效關鍵除了收益率外，更在於能否依市場變化靈活調整存續期間及信用風險部位。

債券 布局 美國聯準會

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