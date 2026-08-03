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台股主動式 規模微增

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

亞股上周五（31）日展開報復性反彈，先前表現疲弱的台灣、日本及南韓股市同步強彈。法人表示，微軟財報公布後，Azure雲端業務成長優於市場預期，消弭市場先前對AI投資效益及產業泡沫化的疑慮，加上AI概念股已經歷一段時間修正，資金重新回流科技族群。

台股方面，近期融資餘額明顯下降，有助於籌碼沉澱，在市場情緒回穩之際，只要出現利多消息，就容易帶動盤勢展開反彈。

根據CMoney統計，截至7月底止，21檔主動式台股ETF近一個月總規模小幅成長0.2%，維持在8,000億以上，從8,005.89億元增至8,022.1億元。

扣除7月新掛牌的主動第一金優股息後，7月僅有七檔主動式台股ETF規模呈現正成長。

其中，主動中信台灣收益規模成長幅度居冠，單月大增92.5%，規模攀升至151.74億元，主要受惠於該ETF自6月掛牌後，於7月迎來首次配息，吸引大量投資人進場布局，帶動規模快速成長。其餘正成長的台股主動式ETF依序還有主動復華未來50成長22.8%、主動安聯台灣高息13.2%、主動國泰動能高息8.8%、主動凱基台灣8.3%、主動富邦台灣龍耀6.06%、主動聯博動能50 1.3%，主動中信台灣收益經理人張書廷表示，微軟Azure雲端業務成長優於市場預期，有效緩解市場先前對AI投資報酬率不佳及資本支出過高的疑慮。

台股 主動式 規模

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台股主動式 規模微增

亞股上周五（31）日展開報復性反彈，先前表現疲弱的台灣、日本及南韓股市同步強彈。法人表示，微軟財報公布後，Azure雲端業務成長優於市場預期，消弭市場先前對AI投資效益及產業泡沫化的疑慮，加上AI概念股已經歷一段時間修正，資金重新回流科技族群。

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