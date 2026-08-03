美科技巨頭金融股 聚焦

美股最近受到科技高估值疑慮、通貨膨脹走勢、聯準會（Fed）政策及地緣政治事件等因素影響，市場波動升溫。

法人指出，在AI時代，長期利率可能高於過去十年。投資人在參與AI長期成長動能時，也宜透過多元區域與產業布局，以控制波動風險。

市場普遍認為，AI帶來的生產力提升有助於壓抑通貨膨脹，進而創造更多降息空間。不過，富達總體經濟團隊認為，AI帶來的生產力提升與投資需求，將使未來十年全球利率呈現中性至略為上升趨勢，意味整體利率可能高於疫情前的超低利率環境。

富達指出，AI對利率的影響並非單純的通貨緊縮。除了提升生產效率外，AI也將帶動資料中心、晶片、電網及軟體基礎建設等龐大投資需求，推升資金需求與經濟潛在成長率，進而提高均衡實質利率。

富達分析，對央行而言，即使通膨逐步回落，降息幅度與速度也未必如過去數次循環顯著；對投資人而言，較高的利率水準可能成為新常態，資產配置也需更重視能受惠於AI資本支出與經濟成長的投資機會。

富達指出，市場仍面臨地緣政治升溫及通膨回升等風險，但企業獲利基本面仍支撐市場。AI仍是全球股市最重要的長期成長主題，但投資邏輯已從題材驅動轉向獲利回報，未來投資機會將集中具有獲利成長的企業。

國泰投顧指出，今年來美股上漲主要動能來自企業獲利成長，而非估值擴張，顯示本輪美股牛市具備紮實的基本面支撐。在企業獲利持續成長、美國經濟維持韌性以及AI投資浪潮延續帶動下，下半年美股仍具投資機會，建議投資人聚焦科技巨頭與金融股兩大投資主軸。

在投資配置上，富達建議以基本面穩健的優質企業為核心，搭配具收益特性的全球股息策略與優質債券，透過多元區域與產業布局，在控制波動的同時掌握長期成長機會。