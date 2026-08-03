科技成長基金 逢低買

今年上半年，以AI為主的市場漲幅出色，投資人也大買特買相關基金。不過，下半年以來，全球總經環境面臨亂流，主要股市跟著大起大落。法人指出，AI仍是長期成長動能，投資人布局以科技為主的成長型基金時，宜採取紀律投資，長期定期定額並且逢低加碼。

境外基金資訊觀測站統計，在第2季，國人淨申購最多的境外股票基金為聯博國際科技基金，淨申購金額為138.1億元，其次為聯博美國成長基金的102.9億元、貝萊德世界科技基金的83.8億元。

第2季熱銷第四到第十的境外股票基金依次為貝萊德全球智慧數據股票入息基金、摩根亞太股票基金、富達永續發展全球存股優勢基金、路博邁NB次世代通訊基金、富達亞洲成長趨勢基金、富達世界基金、PIMCO美國股票增益基金，單季吸金金額介於24.4-73.7億元。AI相關族群帶動主要股市在6月衝到高點，之後急轉直下，短期跌幅超過兩成。國人在第2季大量申購的境外股票基金大多屬於科技為主的基金，7月以來也跟著大幅震盪，跌幅大都超過一成。

不過基金公司對科技及成長股的後市仍持續看多。基富通近期訪查國內八家知名基金公司，結果顯示，受訪基金公司一致看好下半年科技產業的投資機會，再來是台股、美股與亞太股票。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，股價波動放大，多半反映市場對高估值的重新定價，而非AI產業趨勢本身反轉。投資人不宜因短期波動就對長線格局失去信心，更應把握修正階段檢視自身配置與投資紀律。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁也認為，目前全球AI投資循環並未改變，市場修正反而提供重新布局機會。建議投資人可聚焦具長期競爭力的「一軍市場」，包括台股基金、美股基金及全球科技基金，以分批、定期定額等紀律投資方式持續累積部位，避免因短期市場波動而錯失長期成長契機。

蘇皓毅建議，核心資金仍應配置具備AI供應鏈定價優勢與資金動能的美、台、日、韓等股票型基金為主軸，同時提早部署衛星配置，將部分資金分散布局新加坡成熟市場、越南及其他新興市場股票型基金，分散過度集中單一市場風險，並適度低接黃金基金作為地緣政治避震部位。