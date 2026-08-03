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陸港股ETF 吸金力十足

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
根據統計，過去一周海外股ETF績效前十強包括陸港股、印度與越南股市，其中富邦恒生國企正2ETF（00665L）以8.1%漲幅，居當周績效冠軍，顯示在全球資金尋找新投資主軸之際，亞股同步吸引資金進駐。 （中新社）
根據統計，過去一周海外股ETF績效前十強包括陸港股、印度與越南股市，其中富邦恒生國企正2ETF（00665L）以8.1%漲幅，居當周績效冠軍，顯示在全球資金尋找新投資主軸之際，亞股同步吸引資金進駐。 （中新社）

近期全球資金布局逐步由評價偏高市場，轉向具備成長潛力與評價優勢的市場。根據統計，過去一周海外股ETF績效前十強包括陸港股、印度與越南股市，其中富邦恒生國企正2ETF（00665L）以8.1%漲幅，居當周績效冠軍，顯示在全球資金尋找新投資主軸之際，亞股同步吸引資金進駐。

市場法人分析，港股近期受惠科技股領漲、南向資金持續流入，以及中國政策面持續釋出穩增長訊號，科技及AI概念股仍是帶動行情的重要主軸；此外，越南企業第2季財報表現亮眼，加上出口、外資直接投資（FDI）及內需消費維持穩健成長，越股基本面持續改善，成為外資布局新興亞洲重要標的。

富邦恒生國企正2 ETF經理人陳婉寧指出，港股本波反彈並非僅由題材推動，而是建立在資金面與基本面同步改善之上。近期科技平台、AI供應鏈及大型金融股輪番領漲，加上港股整體評價仍相對全球主要市場具吸引力，吸引國際資金持續回流。

隨著AI應用商業化持續推進、中國穩增長政策逐步落地，以及南向資金維持淨流入，港股仍有機會延續評價修復行情。

不過，由於00665L屬槓桿型ETF，適合看好港股短中期趨勢且能承受較高波動風險的投資人，宜留意槓桿產品波動特性。

富邦越南ETF經理人陳仲愷表示，越南上市企業第2季財報持續繳出亮眼成績，目前已公布財報企業中，多數維持獲利且超過六成企業獲利優於去年同期，反映企業基本面持續改善。

越南近年受惠製造業轉移、出口成長及FDI持續流入，帶動經濟維持亞洲相對快速成長，企業獲利動能亦持續增強。

此外，今年9月FTSE預計將正式將越南升級至新興市場，市場也期待MSCI未來跟進，可望吸引更多國際被動資金流入，搭配國企改革及大型企業價值重估，將持續支撐越南股市中長期表現。

復華香港正2ETF經理人廖崇文分析，近期美韓台等AI概念股出現明顯修正，港股因基期相對較低，加上近期中國AI模型又有所突破，吸引資金轉進，帶動恒生指數7月不跌反漲，漲幅超過一成，並站上各天期技術均線之上。

市場法人認為，港股因估值優勢，加上資金結構改善，將有機會成為全球股市擁擠交易出現震盪修正下的受惠市場。

港股 陸港 ETF

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