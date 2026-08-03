全球市場觀測站／日韓股市 絕地大反攻

美股財報陸續出爐，亞馬遜與微軟相繼繳出亮眼成績單，緩解市場對AI投資效益的疑慮，帶動美股四大指數於30日全面收高。受此激勵，亞股7月31日展開絕地大反攻，台灣、日本及南韓股市同步強彈，市場投資情緒明顯回溫。

法人表示，7月以來全球主要股市面臨獲利了結賣壓，市場信心一度低迷，但在估值修正後，加上企業財報優於預期等利多支撐，7月最後一個交易日市場情緒明顯翻轉，投資人風險偏好也逐步回升。

美國2026年6月個人消費支出物價指數（PCE）月減0.1%，年增率由前月的4.1%降至3.7%；剔除食品與能源價格後的核心PCE年增率亦降至3.3%，顯示通膨壓力持續緩解。

聯準會上周雖維持利率不變，但官員談話偏向鷹派，使市場情緒一度承壓。所幸美國科技巨頭亮眼的財報表現為市場注入強心針。中國信託投信表示，亞馬遜第2季財報全面優於市場預期，旗下AWS雲端業務營收更創下2021年以來最快增速；微軟則預估本季Azure雲端平台營收成長率可望達45%，高於市場預期的41%。此外，微軟也重申將持續投入資料中心與AI基礎建設，市場普遍認為，科技巨頭龐大的AI投資已逐漸轉化為實際獲利，成功化解外界對資本支出過高的疑慮。

另一方面，日本與南韓股市7月期間皆經歷一波明顯修正。市場消息指出，南韓外匯當局於30日罕見進場拋售美元，推升韓元升抵近九個月高點；而日本也傳出透過紐約匯市進行買進日圓、賣出美元的干預操作，協助日圓自近40年低點大幅反彈。

中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜表示，近期日圓快速升值，可能與政府無預警干預匯市有關，後續仍須持續觀察干預措施是否延續，以及日圓是否進一步挑戰前波高點。目前對日圓長期結構性偏弱的看法尚未改變，仍須觀察此次升值究竟屬於短期波動，或已形成趨勢性轉折。

許家瑜指出，過去日圓短線急升確實曾對日股造成壓力，但本次在美國AI科技股強勁表現帶動下，匯率升值帶來的負面影響尚未顯現。由於多數日本半導體設備與材料廠商事先預留匯率升值緩衝空間，且相關企業多處於AI產業鏈關鍵環節，因此預估匯率波動對本季財報衝擊不致過大。