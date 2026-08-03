聽新聞
0:00 / 0:00

正2高息標的 人氣不墜

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

7月台股不平靜，總計全月大跌3,006點，為史上第二大單月跌點，跌幅達6.5%。不過，台股ETF規模逆勢增加2,084億元，以正2、高息、市值、主動式ETF最受青睞。

CMoney統計，在7月，93檔台股ETF總規模增加2,084億元，有35檔規模是正成長。其中，有11檔單月規模增加超過100億元。以元大台灣50（0050）規模增加1,637億元最多，最新規模來到2.28兆元，仍穩居所有ETF規模冠軍。

7月規模增加亞軍及季軍都是2倍槓桿ETF。其中，元大台灣50正2（00631L）單月規模增加661億元，成為2,648億元；群益臺灣加權正2（00685L）增加490億元，來到733億元。

接下來，凱基台灣TOP50（009816）、主動凱基台灣（00407A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、大華優利高填息30（00918）單月規模成長金額都超過200億元。其中，00405A及00407A為6月新掛牌的ETF。

台灣精選高息（00919）、主動中信台灣收益（00406A）、主動復華未來50（00991A）、群益半導體收益（00927）7月的規模則增加100億元以上。其中，00406A為6月新掛牌的ETF。

雖然台股最近劇烈震盪，但不少投資人愈跌愈買，趁大幅回檔時買入2倍槓桿ETF。其中，元大台灣50正2規模從年初的400億元暴增五倍多，成為規模第七大的台股ETF；群益臺灣加權正2在1拆24分割後價格最便宜、流動性變好，加上管理費最低僅0.3%，吸引大量資金流入。

法人分析，擁擠交易及槓桿增幅擴大，造成這波半導體類股賣壓，應視為健康回檔，而非需求轉弱訊號。

台股 ETF 元大

延伸閱讀

台股7月跌3,000點…台股ETF規模逆勢增加2,084億元 這兩類最受青睞

散戶逆勢越跌越買！00961、00685L單月受益人數激增 高息ETF成震盪盤避風港

投資人越跌越買！大盤連跌三天近4千點 這檔台股正二奪成交人氣王

台股ETF成交量 攀次高

相關新聞

美科技巨頭金融股 聚焦

美股最近受到科技高估值疑慮、通貨膨脹走勢、聯準會（Fed）政策及地緣政治事件等因素影響，市場波動升溫。

布局債券商品 時機到了

美國聯準會（Fed）最新會議決議維持利率不變，但投票結果出現明顯分歧，反映部分官員對通膨風險仍抱持警戒態度，也使市場對高利率環境可能延續的預期升溫。在股市波動加劇之際，兼具收益與風險控管優勢的主動式債券ETF出線，成為投資人布局固定收益資產的重要工具。

科技成長基金 逢低買

今年上半年，以AI為主的市場漲幅出色，投資人也大買特買相關基金。不過，下半年以來，全球總經環境面臨亂流，主要股市跟著大起大落。法人指出，AI仍是長期成長動能，投資人布局以科技為主的成長型基金時，宜採取紀律投資，長期定期定額並且逢低加碼。

台股主動式 規模微增

亞股上周五（31）日展開報復性反彈，先前表現疲弱的台灣、日本及南韓股市同步強彈。法人表示，微軟財報公布後，Azure雲端業務成長優於市場預期，消弭市場先前對AI投資效益及產業泡沫化的疑慮，加上AI概念股已經歷一段時間修正，資金重新回流科技族群。

陸港股ETF 吸金力十足

近期全球資金布局逐步由評價偏高市場，轉向具備成長潛力與評價優勢的市場。根據統計，過去一周海外股ETF績效前十強包括陸港股、印度與越南股市，其中富邦恒生國企正2ETF（00665L）以8.1%漲幅，居當周績效冠軍，顯示在全球資金尋找新投資主軸之際，亞股同步吸引資金進駐。

槓桿型犀利 搭反彈列車

台股歷經連日重挫後強勁反彈，在權值股全面回神帶動下，多檔台股ETF上周五（7月31日）同步攻上漲停，槓桿型ETF漲勢最為凌厲，主動式台股ETF及市值型、半導體、高股息等產品也全面攻漲停，資金積極回流，成交量同步放大，市場投資人搶搭反彈行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。