槓桿型犀利 搭反彈列車

今年上半年，以AI為主的市場漲幅出色，投資人也大買特買相關基金。不過，下半年以來，全球總經環境面臨亂流，主要股市跟著大起大落。法人指出，AI仍是長期成長動能，投資人布局以科技為主的成長型基金時，宜採取紀律投資，長期定期定額並且逢低加碼。

2026-08-03 03:49