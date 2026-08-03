槓桿型犀利 搭反彈列車
台股歷經連日重挫後強勁反彈，在權值股全面回神帶動下，多檔台股ETF上周五（7月31日）同步攻上漲停，槓桿型ETF漲勢最為凌厲，主動式台股ETF及市值型、半導體、高股息等產品也全面攻漲停，資金積極回流，成交量同步放大，市場投資人搶搭反彈行情。
觀察上周五全數台股ETF表現，槓桿型ETF包辦漲幅前三名。其中，元大台灣50正2大漲18.7%，成交量達56.7萬張；國泰臺灣加權正2漲18.33%，成交量1.9萬張；富邦臺灣加權正2上漲18.31%，成交量近4,000張；群益臺灣加權正2也勁揚18.2%，成交量超過60萬張，成為市場焦點。
除槓桿型ETF外，主動式ETF同樣表現亮眼：主動安聯台灣上漲10%，永豐台灣ESG、元大台灣50同步上漲10%；永豐智能車供應鏈、元大電子、主動復華未來50、中信小資高價30、主動群益台灣強棒、兆豐台灣晶圓製造、台新臺灣半導體30、主動統一台股增長等高達25檔台股ETF皆紛紛攻上漲停，主要皆為AI、半導體及電子供應鏈等族群。
值得注意的，交投也同步升溫。依成交量觀察，主動式ETF最受資金追捧，其中主動統一台股增長以87.3萬張居冠，主動復華未來50成交78.9萬張、主動安聯台灣達1.5張。除槓桿型ETF同樣交投熱絡外，市值型、科技相關主題，包括中信小資高價30、元大台灣50、永豐台灣ESG、兆豐台灣晶圓製造、台新臺灣半導體30，成交量皆超過千張以上。
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