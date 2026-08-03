台股指數商品 擁AI題材

AI需求持續熱絡，帶動台灣上半年出口強勁成長，後市隨主要雲端服務供應商擴大資本支出，各國加速建置AI基礎設施，及國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，進一步推升成長動能。

國內外專業機構普遍預估台灣2026全年經濟成長率高達9%-10%，創16年最高，提供台股後市上攻底氣。近期台股大幅拉回提供絕佳布局良機，建議優先布局台股ETF，掌握長線大行情。

台新臺灣IC設計ETF（00947）研究團隊表示，今年以來台股漲幅達48.8%，但融資餘額已達5,074億元以上（最高曾達6,313億元），增幅達47.7%，未來融資若能趁此波台股修正時能有較多減幅，更有利於下一波台股的上漲。

分析師預估，若2027年台股企業獲利成長35%，對應21倍本益比，預期台股下一波高點挑戰5.5萬點。只要全球AI資本支出如預期般持續擴張，在紮實的企業獲利做為靠山之下，台股往5萬點邁進不是夢。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，2026年起因技術進步且AI需求飆漲，帶動Token銷量大增，定價跟著大幅上升，晶片廠商計算成本仍然以每年60%到70%的速度持續下行，預期2026上半年超大規模資料中心獲利將顯著增加，有利於台灣AI供應鏈的接單持續成長。

其中，IC設計及記憶體廠商受惠規格大躍進而供不應求，工研院產科國際所預估2026全年台灣整體IC產業產值達8.4兆元，年增29.5%；IC設計業產值1.7兆元，年增19.7%；記憶體與其他製造為4,612億元，年增高達111.9%。

美股科技巨頭亞馬遜Q2財報遞出定心丸，旗下雲端服務龍頭AWS營收年增率大增至37%，創近18個季度最快增速，公司更大幅上調2026年資本支出至2,200億美元。雲端巨頭持續加大算力投資，為全球科技鏈打強心針。兆豐台灣晶圓製造ETF研究團隊表示，台股近期受大盤拉回衝擊，短線出現較顯著回檔，但在經濟基本面扎實、AI長線趨勢明確的雙重支撐下，本次修正非但不是趨勢反轉，反而是長線資金逢低布局、分批卡位科技強勢股絕佳買點。