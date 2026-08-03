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美股市值型主動式 搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期美股波動劇烈，不過同時也正值企業財報公布旺季，在財報表現強勁下，也給了市場定心丸，包括日前微軟財報表現與展望皆優於預期，反映AI與雲端需求持續推升營運規模，也緩解了市場對於科技巨頭大舉投入AI基礎建設的疑慮，進而帶動晶片、儲存設備等類股連袂反彈走揚。

群益投信美股研究團隊表示，雖然近期市場雜音壓抑美股表現，不過投資仍將回歸基本面。當前美國經濟持堅，企業獲利仍延續強勁增長態勢。

根據研調機構Factset統計，第2季S&P500指數成分股獲利成長率預估近37.9%，產業別來看，包括能源、通訊服務、資訊科技、原物料等獲利增速優於整體水準，分別為128.2%、112.4%、64.6%、37.9%，其他如金融、工業、公用事業等也都有雙位數的增長，這也讓股市結構更健康，資金輪動更均衡，有助為美股表現提供堅實基礎，建議投資人可參考廣泛布局各產業的市值型美股ETF，又或是訴求彈性調整的主動式美股ETF來掌握投資契機。

群益S&P500ETF（009823）經理人謝明志表示，近期美股的修正可視為資金輪動下的健康整理，在AI企業獲利與資本支出持續增長下，基本面未見改變，後市具修復契機。

而其他產業在營運與獲利表現上也有穩健表現，加上投資題材多元，中長期表現仍值得留意。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕指出，整體來看，美國經濟仍保持相對強勢，消費動能亦保有韌性，且企業實質的盈利增長仍是美股表現最強後盾，且AI需求依舊強勁，企業資本支出與獲利成長趨勢未變，美股中長期多頭格局仍具支撐。

主動式美股ETF因具有靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現及時調整持股，更有助於動態掌握美股行情。

主動摩根美國科技ETF產品經理溥琪琳表示，除了中型股，現在市場上也出現了一些懂得運用AI技術來提升獲利的非科技型企業，像是通訊服務業與消費等。

在可預見的未來，AI投資的範圍將不再僅限於基礎建設，很有可能會擴大到一些通信、消費與金融產業上，對投資人來說，在AI從硬體需求步入到實際應用的階段，主動式管理的優勢也會更加凸顯。

美股 股市 市值型

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