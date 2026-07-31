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東歐、拉美基金 不倒翁

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

7月全球市場震盪，主要是因為美伊再度衝突、通貨膨脹及貨幣政策的不確定性升高、市場對AI疑慮上揚導致漲多的半導體股回檔。統計顯示，7月以來，AI含量高的台股等新興股市及科技基金跌最重，原物料比重高的東歐及拉丁美洲及基金表現最抗震。

理柏統計，到29日為止，國內核備的954檔境外基金（包括股、債、平衡型、票券、另類投資）7月以來平均下跌0.5%。其中，619檔股票型基金平均下跌1.1%，57檔混合資產基金平均下跌0.3%；257檔債券型基金則平均上漲0.7%，主要受惠於新台幣兌美元貶值，海外基金換回新台幣報酬具匯兌收益挹注。

7月以來，表現最強的股票基金類型首推東歐基金，平均上漲4%，其次是拉丁美洲基金平均漲3.1%。這兩類型基金都受惠於原物料題材，今年以來平均漲幅都超過一成。

7月以來平均績效第三名則是印度基金，平均漲2.5%。印度股市的AI硬體比重低，又因為是能源進口國，即使本月以來展開跌深反彈行情，但今年以來平均仍下跌5.2%，在新興市場基金中最弱勢。

至於7月表現最慘的基金，則是今年上半年最風光的台股基金，進入下半年後豬羊變色，7月以來平均大跌24.1%，但累計今年以來的平均漲幅仍有42.4%，高居所有區域及單國基金冠軍。

至於今年以來大起大落的韓股，由於已核備的相關基金只有三檔，不列入理柏的類型分類之中。但統計顯示，這三檔韓股基金本月來的跌幅也都超過兩成，與台股基金不相上下。

富蘭克林投顧指出，面臨中東局勢反覆多變、半導體股票資金去槓桿、AI發展疑慮等挑戰，全球股市震盪加劇，短線市場消化聯準會（Fed）政策路徑及美國科技巨頭財報，利多或利空消息將放大市場波動。

富蘭克林投顧認為，歷經本波劇烈修正後，許多股市中長期機會再度浮現。最近震盪並未改變AI趨動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，靜待利空沉澱後的基本面回升行情。

台股基金 美伊 投資

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