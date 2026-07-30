日股無懼全球科技震盪 這檔日股基金淨值逆勢創新高

過去一個月全球科技股去槓桿化大震撼，重災區韓國KOSPI指數修正三成、費城半導體指數修正兩成，台股指數修正幅度達一成，儘管日經指數受到半導體股拖累，也有逾一成跌幅，不過，同期間日股代表指數東證指數幾乎維持在平盤，跌幅1%不到。

法人表示，東證指數抗跌表現，反應外資尚未全面撤出日股，主要轉向內需、運輸，及服務等標的。Cmoney資料最新統計，投信發行多檔日股基金在過去一個月的全球科技股災修正中表現抗跌。

其中，第一金量化日本基金表現逆勢抗跌，淨值還創新高，其餘多檔日股基金，包括：野村日本領先基金、元大日本龍頭企業基金、摩根新興日本基金、摩根絕對日本基金等近一個月跌幅也僅個位數。

觀察近期AI科技股正系統的從利潤率低、現金流負，財務槓桿過高的飆股中獲了結，對企業獲利不盲目樂觀，第一金量化日本基金經理人高若慈指出，觀察到科技股的快速變動，對於日股的配置目標鎖定具備強勁現金殖利率、低股價淨值比的標的，像是交通運輸、零售消費、百貨等；此外，也會適時的挑選獲利成長、研發強度較高，具備未來成長動能的標的，像是電子設備、自動化設備、利基型電子商務等。

高若慈強調，資金從高估值的科技成長股，流向能賺取利差的銀行股，以及有實際出口訂單的電子廠，此外，資金轉移至涵蓋更多中小企業的東證指數，因為整體基本面持續好轉，日本短觀企業信心指數，包括製造業與非製造業都見走強趨勢，企業資本支出意願提升，加上民間受惠金融資產上揚、薪資成長等，也有助內需消費動能上揚，高若慈看好日股是近期最能抵禦波動風險資金避風港。