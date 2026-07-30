投信新基金 聚焦高科技

6月來迄今，投信獲准募集基金逾十檔，關鍵字聚焦亞洲、半導體與AI相關，顯示從晶片到AI伺服器，重塑亞洲供應鏈在全球科技業中所扮演的重要性，新基金紛推出新策略，提前卡位。

根據投信投顧公會統計，截至7月29日止，自6月以來已有11檔新基金獲准募集，涵蓋主被動式ETF及共同基金等類型。而亞洲、半導體、AI、科技創新及多重資產配置為下半年主要布局方向，反映投資人持續聚焦半導體、AI發展趨勢及全球科技產業升級帶來投資機會。

其中，安聯亞洲半導體主動式ETF於7月28日獲准募集，是近月來少數以半導體產業為核心投資主題的新基金，也是國內投信業者近年積極發展主動式ETF市場後，進一步將投資版圖延伸至亞洲半導體供應鏈商品。

市場法人指出，在AI算力需求持續攀升、先進製程與高效能晶片需求強勁帶動下，半導體已成為未來數年最具成長潛力科技產業之一，相關投資題材備受關注。

安聯投信表示，全球半導體產業鏈中，亞洲企業無論在晶圓代工、IC設計、封裝測試或設備材料等領域，皆掌握關鍵技術優勢與市場地位。透過主動式投資管理，可望在快速變動產業環境中，掌握技術升級、產業輪動及企業基本面變化所帶來的投資契機，發掘具長期成長潛力產業領導企業。

台新全球AI電力股票基金是目前國內首檔同時結合AI及電力股票型基金，從發電、輸電、配電到儲能設備，完整布局AI電力產業鏈，網羅電力基建與產業龍頭。

基金經理人林禹全指出，寶可夢中皮卡丘以「十萬伏特」絕招引爆市場。今年AI教主黃仁勳發表新世代伺服器Vera Rubin，宣示「800伏特高壓直流！」800V（伏特）高壓在AI電力市場引爆規格升級革命，將成為未來AI工廠新標準。