11檔債券型ETF 交投熱絡

台股7月以來大幅修正逾6,000點，部分資金轉向防禦型資產，帶動債券ETF交易熱度維持高檔。觀察近月日均成交量逾千張且績效維持正報酬的債券ETF共11檔，不僅成交活絡，報酬表現也穩健，成為震盪市況下資金布局的標的之一。

近期全球主要股市波動加劇，市場關注聯準會政策動向等；觀察近月日均成交量逾1,000張且績效維持正報酬的債券ETF中共有11檔，包括：國泰US短期公債（00865B）近月上漲2%，近月均量4,591張，績效表現居前；中信美國公債0-1、群益0-1年美債分別上漲1.96%、1.91%，日均成交量為1,371張、2,587張。

值得注意的是，非投等債相關ETF最多，被動式ETF包括：群益優選非投等債、凱基美國非投、台新美國非投等債、第一金優選非投債等近月皆上漲介於0.7%以上至1.03%之間，當中以群益優選非投等債月均量達33,571張，交投最為熱絡。

另外，主動式債券ETF方面，主動中信非投等債、主動聯博全球非投近一月分別上漲0.7%、0.2%，日均成交量依序為4,678張、15,621張；上述債券型ETF在市場震盪期間維持穩健表現，成交量亦保持一定熱度。

綜合群益優選非投等債經理人李忠泰、群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳表示，儘管近期市場雜音頻傳，不過經濟活動並未降溫，企業營運基本面仍穩健，非投等債企業也多已完成再融資，違約率保持低檔，債信品質無疑慮。

李忠泰分析，非投等債仍提供相對具吸引力的債息水準，且存續期間較短，有助於抵銷利率及利差波動風險，在當前機會與不確定性並存的環境中，仍具備配置價值，可望吸引訴求高票息與低波動需求的資金進駐，表現值得留意。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，近期包括美國、新加坡、英國與日本等主要央行將陸續公布利率決策，市場普遍預期政策利率將按兵不動。投資人後續關注焦點，將集中於聯準會主席華許會後記者會談話內容，以及聯準會內部對未來利率方向是否出現更明顯的分歧。