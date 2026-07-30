高含「蘋」族群 打鎂光燈

蘋果即將公布財報，股價率先反映，重返全球市值王。相較於近日遭遇逆風的半導體族群，蘋果股價表現帶動「高蘋果光」海外ETF股價相對有撐。若蘋果財報成績優於市場預期，可望賦予含蘋ETF更多想像空間。

統計台股掛牌的含蘋ETF共有24檔，含蘋量達雙位數的有九檔，其中包括凱基全球菁英55（00926）、玉山全球藍籌100、國泰全球品牌50、平衡凱基美國TOP、統一FANG+、統一美國50等，7月以來繳出正報酬，表現相對有光。

法人表示，整體而言，市場對蘋果本季財報偏正面看待，也關注管理層對下半年需求的展望。後續來看，須觀察 iPhone 18、首款折疊機與 Apple Intelligence 是否能進一步帶動換機需求，以及服務業務能否維持雙位數成長，以支撐未來營收與獲利續航力。

隨著美股科技巨頭財報陸續登場，市場焦點將回歸檢視企業財報健康度、AI需求延續性及2027年獲利展望。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，今年全球主要國家製造業指數上揚，反映經濟動能持續回升，全球企業獲利預估也持續上修，帶動市場上修今年全球經濟成長。隨美國科技巨頭報酬分歧擴大，AI行情也從雞犬升天變優勝劣敗，AI以外類股則有望找到受惠於外溢效應的族群。

類股表現預期將持續分化，資金加速輪動情況下，建議投資配置留意景氣能見度相對高的AI供應鏈，以及受惠AI外溢效應的產業，以掌握不同產業的成長機會。

統一美國50ETF經理人吳湘菱表示，7月以來，美股維持高檔震盪格局，S&P 500與那斯達克一度逼近歷史高點，主要受惠企業獲利優於預期、AI資本支出延續強勁，以及通膨數據低於市場預期。隨著美伊衝突再度升溫，以及投資人對AI投資回收與獲利能力的疑慮加深，加上短線獲利了結賣壓浮現，市場出現回檔。

而交出亮眼財報成績單的個股，股價明顯走強，可望成為推升大盤反彈的重要力量。