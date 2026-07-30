陸港股ETF 魅力四射

在中國大陸政策利多、AI題材持續發酵下，港股展開強勁反彈，陸股也相對全球主要股市有撐，推升相關ETF績效表現。根據統計，截至昨（29）日，7月以來漲幅前十大ETF中，陸港股相關ETF包辦前四名，富邦恒生國企正2ETF（00665L）漲逾31%奪冠，顯示資金積極回流效應，槓桿型產品尤其受惠於指數反彈行情。

富邦恒生國企正2ETF經理人陳婉寧表示，近期港股走強，主要受惠於大型科技平台企業持續推進AI應用商業化，加上大陸官方穩增長政策持續落地，帶動市場對企業獲利改善的期待升溫。

另一方面，南向資金與外資同步回流，市場成交量放大，也為港股提供充足的流動性支撐。

陳婉寧指出，目前市場焦點仍聚焦AI產業鏈發展，包括大模型、雲端運算及AI基礎建設等相關投資持續擴大，科技龍頭企業獲利成長動能仍具想像空間。此外，近期平台經濟評價持續修復、科技網通股崛起，搭配金融股股息題材及政策支持，可望支撐恒生國企指數後續表現。

展望後市，陳婉寧認為，短線雖然港股歷經一波快速反彈後，不排除受到國際政經消息影響而出現震盪整理，但在政策支持、企業獲利改善及AI長線趨勢未變下，中長期仍具投資吸引力。

若投資人看好港股後市，可透過恒生國企ETF掌握大型國企及科技龍頭成長機會；若風險承受度較高，則可運用槓桿型ETF參與行情，但因槓桿產品波動較大，仍應留意市場風險，採分批布局及嚴格控管持有部位，掌握中長期投資契機。

中信中國50ETF經理人陳雯卿表示，在香港掛牌的大型科技股上半年表現相對平淡，但自7月以來，隨著美國、台灣、日本及韓國等市場的科技股漲多出現修正，部分資金開始從高評價市場轉向尋找估值較低、同時具備成長潛力的投資標的，陸港股因而重新吸引市場目光。

展望下半年，陳雯卿指出，阿里巴巴、騰訊等在港掛牌的大型大陸科技企業，近年持續加大AI領域投資與資本支出，積極建構大型語言模型與相關基礎設施。隨著AI技術持續推進，下半年有望迎來新一波AI資本支出擴張周期，以滿足市場對AI應用及大型模型服務日益增長的需求，相關科技龍頭企業的成長動能值得持續關注。