快訊

Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

聽新聞
0:00 / 0:00

陸港股ETF 魅力四射

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在中國大陸政策利多、AI題材持續發酵下，港股展開強勁反彈，陸股也相對全球主要股市有撐，推升相關ETF績效表現。根據統計，截至昨（29）日，7月以來漲幅前十大ETF中，陸港股相關ETF包辦前四名，富邦恒生國企正2ETF（00665L）漲逾31%奪冠，顯示資金積極回流效應，槓桿型產品尤其受惠於指數反彈行情。

富邦恒生國企正2ETF經理人陳婉寧表示，近期港股走強，主要受惠於大型科技平台企業持續推進AI應用商業化，加上大陸官方穩增長政策持續落地，帶動市場對企業獲利改善的期待升溫。

另一方面，南向資金與外資同步回流，市場成交量放大，也為港股提供充足的流動性支撐。

陳婉寧指出，目前市場焦點仍聚焦AI產業鏈發展，包括大模型、雲端運算及AI基礎建設等相關投資持續擴大，科技龍頭企業獲利成長動能仍具想像空間。此外，近期平台經濟評價持續修復、科技網通股崛起，搭配金融股股息題材及政策支持，可望支撐恒生國企指數後續表現。

展望後市，陳婉寧認為，短線雖然港股歷經一波快速反彈後，不排除受到國際政經消息影響而出現震盪整理，但在政策支持、企業獲利改善及AI長線趨勢未變下，中長期仍具投資吸引力。

若投資人看好港股後市，可透過恒生國企ETF掌握大型國企及科技龍頭成長機會；若風險承受度較高，則可運用槓桿型ETF參與行情，但因槓桿產品波動較大，仍應留意市場風險，採分批布局及嚴格控管持有部位，掌握中長期投資契機。

中信中國50ETF經理人陳雯卿表示，在香港掛牌的大型科技股上半年表現相對平淡，但自7月以來，隨著美國、台灣、日本及韓國等市場的科技股漲多出現修正，部分資金開始從高評價市場轉向尋找估值較低、同時具備成長潛力的投資標的，陸港股因而重新吸引市場目光。

展望下半年，陳雯卿指出，阿里巴巴、騰訊等在港掛牌的大型大陸科技企業，近年持續加大AI領域投資與資本支出，積極建構大型語言模型與相關基礎設施。隨著AI技術持續推進，下半年有望迎來新一波AI資本支出擴張周期，以滿足市場對AI應用及大型模型服務日益增長的需求，相關科技龍頭企業的成長動能值得持續關注。

港股 陸港 ETF

延伸閱讀

台股ETF 科技題材火

美股ETF 人氣直直升

台股ETF 散戶搶低接

台股小幅下跌 這檔ETF黑馬躍升成交量第三

相關新聞

全球股債搭配 抗波動

本周為超級央行及超級財報周，美國利率走向及重量級科技公司財報備受市場關注。法人指出，市場震盪加劇，投資機會隨之出現。投資人宜多元布局全球股債，兼顧成長及收益機會。

日本雙指標走強 資金湧進

日股今年來展現出極具韌性的結構性轉變，日經指數與東證一部指數在企業盈餘成長與外資持續流入的推動下，頻頻刷新歷史紀錄。野村資產管理指出，今年來全球金融市場在聯準會持續關注通膨，以及人工智慧算力基礎建設持續擴張的雙重浪潮下，國際資金正加速重新配置亞洲資產。

陸港股ETF 魅力四射

在中國大陸政策利多、AI題材持續發酵下，港股展開強勁反彈，陸股也相對全球主要股市有撐，推升相關ETF績效表現。根據統計，截至昨（29）日，7月以來漲幅前十大ETF中，陸港股相關ETF包辦前四名，富邦恒生國企正2ETF（00665L）漲逾31%奪冠，顯示資金積極回流效應，槓桿型產品尤其受惠於指數反彈行情。

高含「蘋」族群 打鎂光燈

蘋果即將公布財報，股價率先反映，重返全球市值王。相較於近日遭遇逆風的半導體族群，蘋果股價表現帶動「高蘋果光」海外ETF股價相對有撐。若蘋果財報成績優於市場預期，可望賦予含蘋ETF更多想像空間。

11檔債券型ETF 交投熱絡

台股7月以來大幅修正逾6,000點，部分資金轉向防禦型資產，帶動債券ETF交易熱度維持高檔。觀察近月日均成交量逾千張且績效維持正報酬的債券ETF共11檔，不僅成交活絡，報酬表現也穩健，成為震盪市況下資金布局的標的之一。

投信新基金 聚焦高科技

6月來迄今，投信獲准募集基金逾十檔，關鍵字聚焦亞洲、半導體與AI相關，顯示從晶片到AI伺服器，重塑亞洲供應鏈在全球科技業中所扮演的重要性，新基金紛推出新策略，提前卡位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。