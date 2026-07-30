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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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日本雙指標走強 資金湧進

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

日股今年來展現出極具韌性的結構性轉變，日經指數與東證一部指數在企業盈餘成長與外資持續流入的推動下，頻頻刷新歷史紀錄。野村資產管理指出，今年來全球金融市場在聯準會持續關注通膨，以及人工智慧算力基礎建設持續擴張的雙重浪潮下，國際資金正加速重新配置亞洲資產。

野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金協管經理人河野光成（Mitsunari Kawano）表示，根據2026年最新季度日本央行短觀調查，日本製造業與非製造業的企業信心指標雙雙走強，銀行放款餘額與存放比的穩定攀升，更彰顯企業擴大資本支出的強烈意願。

同時，在東京證交所持續推動資本效率改革的催化下，日本企業正加速透過股票回購與股利提升來優化財務結構，逐步打破過去因現金過多、低槓桿導致的股東權益報酬率折價困境。

河野光成分析，中大型製造業與非製造業信心均創下近年新高，且基礎通膨年增率已穩健站上2%政策目標，促使日銀將政策利率逐步引導至0.5%，引領10年期日債殖利率於1.1%附近震盪。

在產業面，全球科技巨擘於2026年宣告的資本支出總計增至創紀錄的1,800億美元，刺激日本關鍵半導體高階封裝材料與測試設備的產能利用率暴增至92%以上。

儘管東證一部指數預估本益比已回升至過去20年的第一個四分位區間，但相較於美股S&P 500指數超過22倍的估值，日股仍具備極高的性價比。

河野光成指出，當前日股的核心魅力在於治理準則深化帶來的資本效率提升。旗下日本策略價值團隊透過獨創的「三角價值驗證」方法論，從資產重建價值、盈餘可持續性與特許經營壁壘三個維度深度解構企業。

透過嚴密的量化篩選漏斗，在約3,800檔日股中精選出資本回報率改善、且積極展開股份回購的優質企業，將長期的市場折價轉化為超額報酬機會。

日本 日經 日股

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