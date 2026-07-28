三檔指數商品 調整配息

全球股市高檔震盪整理，不過，ETF持續貼近市場需求進行升級，據了解，包含規模超過千億元的國泰台灣科技龍頭（00881）、主動野村台灣50、國泰北美科技近期都調整配息政策，三檔合計受益人粗估38.53萬人。

國泰台灣科技龍頭維持半年配，但除息時間由原先1月及8月，調整至6月及12月。主要為對齊最大成分股台積電（持有約四成）季配息（3、6、9、12月除息）機制，調整後投資人更易理解及了解配息來源，將有利投資人年底檢視全年投資成果及進行次年度理財規畫，調整將於11月15日起生效。

主動野村台灣50將加入半年配行列，收益分配頻率將由每年調整為每半年，除息時間由1月，調整至4月、10月，於9月22日起施行，將增加領息次數。

至於國泰北美科技仍維持年配息，除息時間則由原先1月調整至9月，將於8月15日起執行。考量台灣既有ETF在1月除息較密集，調整後有利年度內現金流分散，提高長期資產配置規畫的友善性與便利性。

展望台股後市，國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇表示，看好AI發展牽動全球投資市場，積極型投資人可用六至七成做資產配置。AI並非由單一企業驅動，是仰賴完整供應鏈推動發展，台灣擁有全球最完整、最具競爭力的科技產業聚落，可說是AI時代的「護國群山」。