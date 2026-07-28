美股族群可逢低承接 法人看好企業獲利穩健 AI發展趨勢未變

近期受到美伊衝突反覆、聯準會貨幣政策不確定性、先前資金過度集中科技股引發類股評價修正等干擾，美股四大指數皆自歷史高位回落，投信法人表示，基於美國經濟面與企業獲利面保持穩健，加上AI發展趨勢並未改變，仍正向看待美股中長期表現，相關ETF可長線布局。

根據美國個人投資者協會公布的散戶投資人情緒指數（AAII）也可發現，指數中的看多（樂觀）比例下降，以23日最新數值來看，更降至近十年平均之下，顯示投資人情緒相對悲觀。

根據近五年經驗，當AAII看多比例掉到十年平均以下時進場，多能掌握美股反彈行情，後六月標普500指數平均上漲3.1%、NASDAQ-100指數平均上漲6.9%，費城半導體指數平均漲幅更達22%，現階段投資人不妨適度透過美股市值型ETF，或是主動式美股ETF來把握投資契機。

群益S&P500ETF（009823）經理人謝明志表示，儘管近期市場波動延續，考量美股企業獲利基本維持強韌，近日公布企業第2季財報表現仍多優於預期，市場預估第2季企業獲利料延續雙位數增長，在經濟與企業營運仍有支撐，即使聯準會採取升息措施，對市場的影響仍屬有限，且股市經修正後評價吸引力浮現，對於美股中長期表現仍不看淡。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕指出，由於美股大盤回檔時並非所有族群皆下跌，且技術層面上指數往往在均線相對有撐，最重要的是基本面與評價面都有提升空間、第2季財報表現也相對強勁，由此研判美股中期多頭格局未變，惟短線市場不確定性猶存，類股輪動表現，主動式美股ETF具靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現彈性調整持股，有助動態掌握美股行情。

當市場震盪時，成長股往往因評價較高而首當其衝，但真正具備獲利成長能力的企業，能在景氣回溫後率先收復失土。

復華S&P500成長ETF追蹤S&P 500成長指數，其選股依據營收成長率、EPS成長率與股價變動率三大指標，篩選持續創造價值、獲利成長且受到市場資金青睞的美國大型企業。回顧近十年九次重大市場修正，S&P500成長指數在落底後的反彈幅度全數優於S&P500指數，領先幅度介於1.2%至20.1%，展現出更強的修復能力。