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富坦穩定月收益 多元配置

經濟日報／ 記者張瀞文╱台北報導

中東局勢不確定性升高、關稅疑慮抵銷半導體股上漲利多。投資專家指出，儘管AI前景看多無虞，但短線市場對AI發展是否能盡快轉化為企業獲利仍存有不小疑慮，加上漲多獲利落袋、資金轉往低基期股票停靠，現階段因應高波動之道，仍在於股債平衡布局並維持多樣性，以分散風險及把握資產輪動的機會。

資產管理業者觀察，今年來美股不再是科技成長題材獨占鰲頭。就獲利面來看，S&P 500指數11大產業獲利顯示，獲利增長表現更廣泛均衡。評價面也顯示，資金開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的。投資機會擴散，代表分散產業、風格的多元配置將更能把握住美股等資產長期增長趨勢。

境外基金觀測站統計，今年上半年，三大基金類型中，以平衡基金規模成長最多，增加超過3,600億元，大幅領先股票及固定收益基金，顯然國內投資人仍相當在意風險控管。

進一步比較已核備且國人持有金額前五大的境外平衡混合型基金，即便今年來歷經多次波折，平均仍有約5%的漲幅，過去一年則約上漲一成。再探究波動風險，則以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金最穩健，費城半導體從6月22日高點修正以來，目前是同類型中唯一有正報酬、且一年期波動風險也最低的標的。

基金達人分析，與多數平衡混合型基金相比，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金布局配置更為分散，並未因單一產業當紅，例如科技，採取重押而忽視平衡型基金風險控管的核心目的。

精選持股與持債策略讓經理團隊掌握產業輪動的上升機會、避開過熱資產急跌回檔修正壓力，同時加入多元策略，即使是相同的產業或企業，也採取布局普通股、混合資產及債券等交互運用，打造基金表現上有攻、下有撐。

在收益方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金半年來的年化配息平均超過8%，且有多樣幣別選擇，利於投資人進行資金規劃及貨幣分散。

中東 半導體 美股

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