統一投信教戰 長天期美債擁雙多優勢

統一投信推出統一股債傘型主動式ETF，旗下共兩檔主動式ETF，包括統一前沿科技主動式ETF（00411A），以及統一美國公債量化增益主動式ETF。面對近來大盤走跌，統一投信認為，這波修正雖集中在AI產業，美股、台股作為全球AI轉型的主力，拉回正提供逢低分批布局良機。債市方面，長天期美債兼具高位鎖利與未來資本利得空間。

統一投信總經理董永寬表示，統一投信從早期專注傳統共同基金1.0時代，演進至ETF指數化投資2.0時代，去年底率先突破單一金融產品銷售框架，取得投信業首張家族辦公室整合顧問業務許可，鎖定高端客戶推精品級商品，邁入3.0階段。

統一投信副總經理尤文毅指出，隨著市場對美國利率政策出現不同聲音，部分對利率敏感的資金選擇先行退出，進而引發短期的資金踩踏效應。觀察聯準會（Fed）對美股基本面、失業率，以及GDP等總體經濟數據的展望仍相當正向，道瓊指數與S&P500指數仍居歷史高點，顯示整體美股和多元產業運行依然良好。

統一前沿科技主動式ETF擬任經理人郭智偉指出，2026年股市表現主要由獲利上修所推動，而獲利上修的動能來自於AI投資加溫。

債市方面，統一美國公債量化增益主動式ETF擬任經理人葉尚鑫強調，美債交易量龐大，一有風吹草動，市場往往提前反應。目前長天期美公債殖利率與金融海嘯時期相當，兼具高位鎖利與未來資本利得空間。債市波動已成新常態，更需要主動即時掌握，期可兼顧息收與創造獲取資本利得機會。