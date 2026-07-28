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施羅德投資展望 AI雙箭頭題材有戲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股下半年以來震盪幅度擴大，昨（28）日又大跌2,030點，為史上第三大跌點，跌落42,000點以下。施羅德投信指出，台股基本面並沒有出問題，市場震盪整理，正好讓投資人有機會掌握超額報酬。投資策略仍是選股不選市，看好AI雙箭頭題材。

施羅德台股投資團隊主管游秋華指出，全球經濟穩定成長，利率走向成為觀察重點，目前市場預期美國聯準會Fed）年底將升息1碼（即0.25個百分點）。另外，AI趨勢持續發展，科技龍頭企業對於下半年至明年的財報預測仍然樂觀，可望釋出關於AI營收成長率及資本支出等的樂觀訊息。

從資金面觀察，游秋華表示，外資自2024年以來多為賣超，但無礙台股走強，顯見台股的資金結構已經出現轉變。目前市場對2027年上市公司獲利預估仍屬保守，但台股可望受惠強勁基本面，第4季仍有行情可期。

理柏統計，今年年初到7月24日為止，施羅德台灣樂活中小基金大漲113%，為所有台股基金績效冠軍，更是大盤漲幅的兩倍以上。據了解，基金在6月時已提高現金部位到18.4%，準備在回檔時加碼。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，當多數散戶因波動恐慌殺出時，正是專業機構投資人逢低布局的絕佳時機。因此，保留現金為了回檔時有銀彈加碼是較佳策略。現在要做的就是保持冷靜，靜待恐慌錯殺的「挑菜」良機出現。

柯鴻旼在下半年的資產配置上，已明確鎖定「雙箭頭」為核心持股。第一箭頭是AI半導體，會優先鎖定能通吃全球科技巨頭訂單的龍頭廠商。這些企業處於全球算力軍備競賽的咽喉要道，擁有最強的定價能力。

第二箭頭則是具競爭力的AI零組件。柯鴻旼高度看好受惠規格升級與價量齊揚趨勢次產業，包含散熱模組、電源供應、半導體測試介面、印刷電路板（PCB）/銅箔基板（CCL）族群。

美國聯準會 Fed 台股基金

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