主動式商品 熱度不減

台股7月來高低點震盪逾5,700點，市場波動加劇，主動式台股ETF近月績效普遍回檔，但交投熱度未減。觀察近月表現，具掩護性買權策略的主動式ETF展現較佳抗震能力，其中主動摩根台灣鑫收憑藉分散持股與彈性配置電子股，在震盪行情中防禦力相對突出。

台股7月來高低點震盪達5,791點，主動式台股ETF近一月績效全面承壓。觀察台股主動式ETF近月表現，交投仍十分熱絡，主動野村臺灣高息跌幅相對較輕，近月下跌7.2%、近月均量15,139張；主動野村台灣50、主動摩根台灣鑫收分別下跌7.7%、8.1%，近月均量為4,342張、5,978張；主動聯博動能50近月跌9%，近月均量11,302張；主動野村臺灣優選下跌11.95%，近月均量9,476張。

主動國泰動能高息、主動凱基台灣近月分別跌11.96%、12.7%，近月均量達55,763張及102,101張，其中主動凱基台灣成交最為熱絡。另外，主動中信台灣收益、主動安聯台灣高息、主動中信台灣卓越近月則分別下跌13.2%、13.3%、14.4%，近月均量依序為58,763張、13,658張、5,830張。

值得注意的是，有掩護性買權的台股主動式ETF當中，包括：主動摩根台灣鑫收、主動聯博動能50、主動國泰動能高息、主動中信台灣收益等共四檔，全數擠進交投前十強、月均成交量皆達5,000張以上；而主動摩根台灣鑫收憑藉選股兼具持股分散與電子股彈性配置優勢，近月表現相對抗跌；採用掩護性買權策略，可透過收取權利金增厚收益，並在市場震盪時提供一定程度的下檔保護，展現較佳防禦力。

摩根主動台灣鑫收（00401A）產品經理戴馨玲表示，七月來，00401A看中資料中心市場對高速傳輸的需求，將布局延伸到PCB、光通訊等領域；像在波動行情中逆勢增持大立光，就是看好其高精度光學設計與精密加工能力，將切入光纖陣列單元與微透鏡陣列等CPO關鍵元件，開拓新成長機會。