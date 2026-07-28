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主動式商品 熱度不減

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股7月來高低點震盪逾5,700點，市場波動加劇，主動式台股ETF近月績效普遍回檔，但交投熱度未減。觀察近月表現，具掩護性買權策略的主動式ETF展現較佳抗震能力，其中主動摩根台灣鑫收憑藉分散持股與彈性配置電子股，在震盪行情中防禦力相對突出。

台股7月來高低點震盪達5,791點，主動式台股ETF近一月績效全面承壓。觀察台股主動式ETF近月表現，交投仍十分熱絡，主動野村臺灣高息跌幅相對較輕，近月下跌7.2%、近月均量15,139張；主動野村台灣50、主動摩根台灣鑫收分別下跌7.7%、8.1%，近月均量為4,342張、5,978張；主動聯博動能50近月跌9%，近月均量11,302張；主動野村臺灣優選下跌11.95%，近月均量9,476張。

主動國泰動能高息、主動凱基台灣近月分別跌11.96%、12.7%，近月均量達55,763張及102,101張，其中主動凱基台灣成交最為熱絡。另外，主動中信台灣收益、主動安聯台灣高息、主動中信台灣卓越近月則分別下跌13.2%、13.3%、14.4%，近月均量依序為58,763張、13,658張、5,830張。

值得注意的是，有掩護性買權的台股主動式ETF當中，包括：主動摩根台灣鑫收、主動聯博動能50、主動國泰動能高息、主動中信台灣收益等共四檔，全數擠進交投前十強、月均成交量皆達5,000張以上；而主動摩根台灣鑫收憑藉選股兼具持股分散與電子股彈性配置優勢，近月表現相對抗跌；採用掩護性買權策略，可透過收取權利金增厚收益，並在市場震盪時提供一定程度的下檔保護，展現較佳防禦力。

摩根主動台灣鑫收（00401A）產品經理戴馨玲表示，七月來，00401A看中資料中心市場對高速傳輸的需求，將布局延伸到PCB、光通訊等領域；像在波動行情中逆勢增持大立光，就是看好其高精度光學設計與精密加工能力，將切入光纖陣列單元與微透鏡陣列等CPO關鍵元件，開拓新成長機會。

摩根 台股

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美股族群可逢低承接 法人看好企業獲利穩健 AI發展趨勢未變

近期受到美伊衝突反覆、聯準會貨幣政策不確定性、先前資金過度集中科技股引發類股評價修正等干擾，美股四大指數皆自歷史高位回落，投信法人表示，基於美國經濟面與企業獲利面保持穩健，加上AI發展趨勢並未改變，仍正向看待美股中長期表現，相關ETF可長線布局。

三檔指數商品 調整配息

全球股市高檔震盪整理，不過，ETF持續貼近市場需求進行升級，據了解，包含規模超過千億元的國泰台灣科技龍頭（00881）、主動野村台灣50、國泰北美科技近期都調整配息政策，三檔合計受益人粗估38.53萬人。

施羅德投資展望 AI雙箭頭題材有戲

台股下半年以來震盪幅度擴大，昨（28）日又大跌2,030點，為史上第三大跌點，跌落42,000點以下。施羅德投信指出，台股基本面並沒有出問題，市場震盪整理，正好讓投資人有機會掌握超額報酬。投資策略仍是選股不選市，看好AI雙箭頭題材。

統一投信教戰 長天期美債擁雙多優勢

統一投信推出統一股債傘型主動式ETF，旗下共兩檔主動式ETF，包括統一前沿科技主動式ETF（00411A），以及統一美國公債量化增益主動式ETF。面對近來大盤走跌，統一投信認為，這波修正雖集中在AI產業，美股、台股作為全球AI轉型的主力，拉回正提供逢低分批布局良機。債市方面，長天期美債兼具高位鎖利與未來資本利得空間。

富坦穩定月收益 多元配置

中東局勢不確定性升高、關稅疑慮抵銷半導體股上漲利多。投資專家指出，儘管AI前景看多無虞，但短線市場對AI發展是否能盡快轉化為企業獲利仍存有不小疑慮，加上漲多獲利落袋、資金轉往低基期股票停靠，現階段因應高波動之道，仍在於股債平衡布局並維持多樣性，以分散風險及把握資產輪動的機會。

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