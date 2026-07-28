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行情動盪防禦價值再現 這二檔基礎建設基金淨值逆勢創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

近一個月全球金融市場動盪再起，從高點以來各市場回檔幅度深，與台股連動密切的費半指數跌逾20%，這波急爆點韓國Kospi指數更已跌逾35%，台灣加權指數雖相對抗跌，仍然修正達13%，法人提醒，在全球金融市場波動加大之際，再度提醒資產配置防禦資產的重要性，具備高度防禦特性的基礎建設基金，近一個月仍有多檔投資報酬率繳出3%至4%水準，根據CMoney資料統計，即使在近期全球股市擾動不斷，仍有兩檔包括第一金全球水電瓦斯基礎建設基金及玉山全球基礎建設基金最新淨值逆勢創新高。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，近期科技產業評價檢視及漲多回調造成股價修正，不過受惠AI發展、電子布建需求的公用事業股價則持續上揚，因為需求堅實，電網公用事業配置不僅可平衡科技股下行風險，亦能穩健參與長線 AI 實體產業鏈的爆發動能，而近期天然氣、油價回緩，也使得業者趁機洽談低成本長期合約。

此外，儘管油價仍受到美伊戰影響，來回波動大，然而在中油管線與出口港等業者，在合約保護，加上收益與現貨價格波動脫鉤等，並未帶來成本上揚，仍維持穩定現金流，加上費用收取仍反應額外成本的議價優勢，也使得相關業者維持穩健獲利，支撐股價表現空間，林志映提醒，近期科技產業價格修正風險加大，投資人宜將公用事業基金作為核心防禦部位，採取分批加碼策略，可降低投資組合波動度。

基金 基礎建設 第一金

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