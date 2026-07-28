富邦投信響應TISA政策 六檔TISA類別基金進駐三大基金數位平台

為響應主管機關推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」政策，鼓勵國人建立長期投資習慣及自主退休準備觀念，富邦投信自7月28日起再新增5檔基金TISA級別，於基富通、中租投顧及好好證券共3家銷售機構數位平台上架，進一步擴大TISA產品布局。富邦投信期望透過更完整的TISA產品線與多元投資策略，協助投資人依照不同理財需求，打造穩健的長期投資理財規劃。

富邦投信自2025年即積極響應TISA政策，首檔由「富邦精銳中小基金」取得TISA級別資格。今年2026年再新增「富邦AI智能新趨勢多重資產型基金」、「富邦上選基金（原名日盛上選基金）」、「富邦新台商基金（原名日盛新台商基金）」、「富邦台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）」及「富邦台灣永續成長股息基金（原名日盛台灣永續成長股息基金）」等五檔基金通過嚴格篩選，納入TISA級別基金增至六檔，多元涵蓋如AI科技、多重資產、台股成長、高股息及ESG永續等投資主題。

富邦投信董事長黃昭棠表示，台灣於2025年邁入超高齡社會（超過20%高齡人口），退休準備的重要性日益提升。政府推動TISA制度透過低門檻、低費率及定期定額機制，鼓勵國人以長期投資方式累積退休資本，打造退休準備第三支柱。富邦投信長期致力於理財教育與普惠金融推廣，希望透過多元且優質的產品選擇，協助投資人建立自主退休規劃能力。

黃昭棠進一步表示，富邦投信將持續配合主管機關政策方向，透過完善產品布局、專業投研團隊及數位化服務，協助投資人培養長期投資觀念，掌握資本市場成長機會，共同打造退休財務藍圖。

富邦投信基金產品線完整多元，目前累積共六檔基金推出TISA級別。7月新增的五檔基金，涵蓋全球AI科技、多重資產配置、台股成長、高股息及ESG永續投資等主題，可依不同風險屬性及投資需求進行配置，協助投資人透過長期投資逐步累積退休資產。

其中，「富邦AI智能新趨勢多重資產型基金」聚焦全球AI科技發展趨勢，透過股票、債券及多元資產配置，在掌握人工智慧產業成長契機的同時兼顧風險管理；「富邦上選基金」則透過主動式選股策略，鎖定具產業競爭力及成長潛力的台灣企業，爭取長期資本增值機會。

此外，「富邦新台商基金」聚焦全球供應鏈重組及企業轉型升級趨勢，掌握台商企業長期成長商機；「富邦台灣高股息基金」著重財務體質穩健、具股利發放能力之企業，兼顧收益及風險管理；「富邦台灣永續成長股息基金」則結合ESG永續投資與高股息策略，聚焦具永續競爭力及獲利成長潛力的台灣企業，兼顧收益與長期投資價值。

而去年2025首批通過TISA資格的「富邦精銳中小基金」，則聚焦台灣中小型企業成長商機，以基本面與價值面雙重選股策略，發掘具發展潛力的優質企業，適合作為投資組合中的衛星配置選擇。除了新增前述三家數位基金銷售平台外，「富邦精銳中小基金」目前已於鉅亨投顧及實體銷售通路包括：中國信託銀行、群益金鼎證券、兆豐銀行、兆豐證券、口袋投顧及元大證券等六家上架。

除了產品布局與績效管理，富邦投信亦積極推動「政策共好」；由於TISA 政策旨在透過降低經理費、免申購手續費與低門檻（如定期定額1千元起）機制，鼓勵國人建立定期定額與長期持有的投資習慣。旨在建立退休儲備第三支柱、培養長期投資習慣、提升全民金融素養與財務韌性、為資本市場導入長期穩定資金以及支持本土金融產業發展。

富邦投信全力支持TISA政策並持續推出TISA類專屬級別產品，欲減輕投資人交易成本，並透過持續拓展銷售通路，增加數位金融平台涵蓋率，降低民眾參與資本市場的門檻，落實普惠金融理念，協助國人累積長期資產。

透過此次產品布局，逐步建構兼具成長、收益與永續概念的完整TISA產品版圖，期能滿足年輕族群、家庭理財及退休規劃族群等不同階段目標理財需求，並持續鼓勵民眾積極達成理財目標，以定期定額持續扣款方式，累積單位數，做好全民長期投資理財規劃。