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新興市場平衡基金靚 一次掌握三重獲利機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
投資人可以透過新興市場平衡型基金，一次收集股、債、匯三重投資機會。聯合報系資料照
投資人可以透過新興市場平衡型基金，一次收集股、債、匯三重投資機會。聯合報系資料照

儘管今年來市場歷經地緣政治、通貨膨脹與聯準會（Fed）降息不確定性等干擾，但法人指出，AI帶動的企業獲利成長仍是支撐市場的核心力量，新興市場更有望成為下半年最具潛力的投資主軸。投資人可以透過新興市場平衡型基金，一次收集股、債、匯三重投資機會。

富蘭克林投顧指出，全球多年來由美國超大型股主導之後，一場強勁的輪動正在展開。2026年以來，台灣、南韓等新興市場表現普遍優於美股與全球股市，背後原因並非單純資金行情，而是企業獲利支撐形成的「有基之彈」。

富蘭克林投顧指出，新興市場重新受到投資人青睞，特別是AI崛起、新興亞洲產業轉型有成，引領成長步伐，前景十分明確。

即使新興股市2025-2026年以來表現已優於成熟股市，但相較成熟股市評價水準仍大幅折價，仍具吸引力。

此外，升息疑慮罩頂，新興債市具高殖利率優勢，更有條件能抵禦衝擊，投資價值受到重視。

富蘭克林投顧強調，新興市場歷經多年且多次危機淬鍊，體質轉強，現階段外匯存底持續累積、當地債市規模擴大、降低對外債的依賴。

以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金來說，目前股市策略聚焦台積電、SK海力士、三星電子等位居產業龍頭地位的AI科技股，以及消費升級、產業整合、可持續的未來等新興市場四大主題；至於債市布局策略，則鎖定具較高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。

中租基金平台指出，2026年新興市場持續引領風騷，投資人如果想參與其中又不想追高，可以將新興市場平衡基金當成母基金，以新興市場股票基金為子基金，有助於兼顧多面向的投資需求。

理柏統計，如果期初單筆投資50萬元在新興市場平衡指數（50%全球新興市場指數+50%新興債市指數）作為母基金，每月從母基金定期定額轉出5,000元投資全球新興市場指數，從2023年6月到2026年6月，母子基金的總報酬率達68.3%，高於只定期定額投資全球新興市場指數的59.8%，也高於原先單筆投資新興市場平衡指數59.7%報酬率。

新興市場 聯準會 美股

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南韓基金 中長線可期

AI需求持續帶動記憶體族群走強，推升南韓股市今年以來維持多頭格局。雖然近期因獲利了結及政策監管影響，韓股與相關基金短線回檔，但法人認為，在企業獲利成長、HBM需求升溫及評價回落至相對低檔支撐下，南韓基金中長線可期。

資金流向風險資產 股票基金申購飆216%

2026年上半年全球金融市場歷經地緣政治衝突、聯準會降息預期反覆及AI類股震盪等多重考驗，但市場資金並未因此退場，反而持續流向風險性資產。根據「鉅亨買基金」平台統計，截至6月底，今年股票基金申購金額較去年大幅成長216%，顯示投資人對股市長線成長仍具信心。展望下半年，路博邁投信認為，面對政策與市場變數交織，宜採取「股票掌握成長、債券兼顧收益」的股債雙布局策略；鉅亨買基金則建議，以股票作為資產配置核心，並搭配彈性現金流規劃，兼顧資本增值與生活需求。

投信新基金 挺成長股

台美股市高檔震盪，投信看好成長型股票仍為長期投資主軸，但下半年市場不確定因素增多，近期投信募集產品仍以成長型產品為主，搭配債券及多重資產基金。

高股息標的 力抗亂流

台股大盤最近暴漲暴跌，彷彿大怒神。在上沖下洗的行情中，台股市值型ETF跟著震盪起伏，高股息ETF顯得穩健，尤其是科技高息ETF更展現抗震能力，今年來的表現同樣可圈可點，大多領漲大盤。

生技地產展現防禦力

美股近期遭遇諸多不確定性干擾，在市場觀望氣氛濃厚、部分投資者獲利出場的情況下，S&P500指數自6月2日創高後進入整理，也讓部分資金選擇轉向防禦型資產配置。觀察投信發行的美股ETF自6月2日以來表現，共11檔繳出正報酬，除了市值型ETF，又以生技與地產ETF等防禦型產業ETF表現突出。群益那斯達克生技ETF（00678）經理人邱郁茹表示，近期美股走勢震盪，資金輪動至低估值又兼具基本面支持的板塊，生技醫療股便是其一。

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