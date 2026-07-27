南韓基金 中長線可期

AI需求持續帶動記憶體族群走強，推升南韓股市今年以來維持多頭格局。雖然近期因獲利了結及政策監管影響，韓股與相關基金短線回檔，但法人認為，在企業獲利成長、HBM需求升溫及評價回落至相對低檔支撐下，南韓基金中長線可期。

今年來韓股漲勢主要由記憶體族群帶動，若AI投資需求或記憶體價格不如預期，市場波動恐將加劇。目前境外基金有三檔南韓股票基金，根據理柏資訊統計至23日，韓股近期雖因漲多拉回，導致韓國股票型基金近一個月績效同步回檔，但拉長時間觀察，中長期表現仍相當亮眼。

根據統計，利安資金韓國基金近一周上漲5.6%，表現居冠，霸菱韓國基金上漲4.9%，摩根南韓基金也有2.5%的漲幅。儘管近一個月分別回落9.8%、9.2%、6.7%，但近六個月仍大漲69.9%、53.3%、40.2%，近一年更分別勁揚188.4%、145.6%及119.6%，韓股長線多頭趨勢未變，基金績效仍維持領先水準。

摩根南韓基金產品經理黃珈瑜表示，在評價面方面，經過近期修正後，南韓股市本益比已降至約5.7倍，接近近20年低點；市場預估2026年企業獲利將大幅成長293%，在獲利展望支撐下，整體評價已較先前明顯回落，長期投資價值逐步浮現。

黃珈瑜分析，近期韓股回檔主要反映市場重新評價、獲利了結及槓桿部位平倉，加上韓國央行升息1碼至2.75%，推升資金成本，使高評價族群承受較大修正壓力。

此外，為抑制市場過熱，韓國金管會7月16日宣布收緊單一股票槓桿ETF監管措施，包括提高保證金門檻、限制交易規模，並暫停發行新產品，預期有助降低槓桿交易熱度，減緩短期市場波動。

大華銀投信執行副總經理張耿豪表示，韓股目前正處於「獲利爆發、估值偏低」的罕見投資甜蜜。