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資金流向風險資產 股票基金申購飆216%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「鉅亨買基金」總經理張榮仁（中）邀請路博邁投信副總裁戴君玫（左），以及「鉅亨買基金」投研部主管羅瑤庭，分享今年下半年投資展望以及打造現金流策略。圖／鉅亨買基金提供
「鉅亨買基金」總經理張榮仁（中）邀請路博邁投信副總裁戴君玫（左），以及「鉅亨買基金」投研部主管羅瑤庭，分享今年下半年投資展望以及打造現金流策略。圖／鉅亨買基金提供

2026年上半年全球金融市場歷經地緣政治衝突、聯準會降息預期反覆及AI類股震盪等多重考驗，但市場資金並未因此退場，反而持續流向風險性資產。根據「鉅亨買基金」平台統計，截至6月底，今年股票基金申購金額較去年大幅成長216%，顯示投資人對股市長線成長仍具信心。展望下半年，路博邁投信認為，面對政策與市場變數交織，宜採取「股票掌握成長、債券兼顧收益」的股債雙布局策略；鉅亨買基金則建議，以股票作為資產配置核心，並搭配彈性現金流規劃，兼顧資本增值與生活需求。

路博邁投信副總裁戴君玫表示，市場仍須觀察聯準會新任主席政策方向及全球政經變化，但企業獲利依舊是推升股市最重要的動能。AI應用持續擴大，不僅美股七雄歷經修正後，本益比已由近五年平均31.2倍降至25.1倍，評價回歸合理，市場資金也開始由大型科技股擴散至非美及新興市場。她建議，股票仍應作為核心配置，其中台灣身處全球AI供應鏈關鍵位置，今年企業獲利預估成長上看40%，基本面明顯優於多數市場，AI趨勢正重新定義台股長線成長潛力。

除了股票之外，戴君玫指出，高利率環境也讓債券重新成為資產配置的重要角色。目前主要債券殖利率仍高於長期平均，高品質投資級債兼具收益與防禦價值，可望提供穩定票息；若未來降息循環啟動，還有機會同步受惠債券價格上漲帶來的資本利得。

針對今年布局趨勢，「鉅亨買基金」投研部主管羅瑤庭表示，今年平台交易行為出現明顯轉變，股票基金申購金額年增216%，人均申購金額更首度超越債券基金；50歲以上族群配置股票基金的比例同步提升，而投資金額愈高的客戶，持有股票基金的比重也愈高，顯示無論一般投資人或高資產客戶，都更加重視股票資產的長期成長潛力。他指出，另一項值得關注的現象是，近四成股票基金投資人過去曾投資配息型基金，反映投資人並非放棄現金流需求，而是開始追求兼顧資本成長與現金流的新投資模式。

羅瑤庭指出，長期而言，真正影響投資成果的是總報酬，而非配息本身。若希望兼顧股票成長機會與現金流需求，不一定需要侷限於配息基金，也可透過「鉅亨自由Pay」，依照個人需求定期提領部分投資獲利，自行打造專屬現金流，不僅可保有股票基金長期資本增值潛力，也能兼顧退休生活、家庭支出或資金規劃需求，讓投資更具彈性。

股票 債券 聯準會

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