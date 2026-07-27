投信新基金 挺成長股

台美股市高檔震盪，投信看好成長型股票仍為長期投資主軸，但下半年市場不確定因素增多，近期投信募集產品仍以成長型產品為主，搭配債券及多重資產基金。

費城半導體、韓股及台股今年以來領漲全球，但7月以來震盪幅度加大。韓股更歷經多次熔斷，主要因為暴跌（有時是暴漲）而觸發盤中暫停交易機制，台股最近漲跌千點也愈來愈頻繁，反映投資人擔心AI前景及國際政經局勢瞬息萬變。

不過，從投信近期新募產品來看，投信仍看好AI的長期成長前景。大華韓國KOSPI50（009829）將於8月3日開始募集，為2018年底以來第一檔韓股ETF，鎖定南韓產業霸主，看好韓股獲利大爆發，未來一年預估獲利成長率高達185%，但本益比僅8.7倍。

主動統一前沿科技及主動統一美債量化則緊接著於8月5日開募，都是主動式ETF，一檔是積極布局全球尖端AI相關產業，一檔則聚焦美國公債透過量化模型為收益增值。統一投信旗下的台股以及海外科技主動式ETF今年大獲好評，這次新產品也備受矚目。

AI發展少不了基礎建設，電力及算力相關族群成為投信鎖定標的。台新全球AI電力基金及玉山未來全球算力ETF不約而同於8月10日同日開募，看好電力供應將是科技大廠優先要務，而算力則是稀缺且關鍵的戰略資源。

今年來，主動復華未來50（00991A）這檔台檔主動式ETF績效名列前茅。復華投信再接再厲，推出布局全球的主動復華全球50，將於8月12日開募，鎖定全球受惠於AI與創新趨勢的高成長個股。

中信台日韓 PCB則將於8月17日開募，是國內唯一一檔相關產品，追蹤NYSE TIP 台日韓 PCB 指數，精選出30檔成分股，目前台股占比約56%，其次是日股的35%、韓股的9%；產業分布以資訊技術股占75.4%最多，其次為原材料股的19.2%、工業股的5.4%。

至於9月初將募集的富邦富裕商機多重資產基金，除了涵蓋AI主題之外，也擴及其他層面，整體來說就是跟著富人的資金移動，聚焦三大核心主軸，即「科技新引擎」、「醫療新動能」與「消費新模式」。