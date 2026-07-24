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第3季波動向來大…柏瑞投信：AI需求續帶供應鏈升溫 台股中長線仍可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著全球AI應用快速普及，市場資金持續聚焦人工智慧相關產業鏈，在AI基礎建設投資擴大與雲端服務需求成長帶動下，台灣科技產業可望持續受惠並支撐台股中長線向上動能。柏瑞投信表示，AI需求正由晶片算力擴散至基礎建設升級，並帶動多個供應鏈族群的規格升級與價值提升，台股2026年下半年投資展望仍正向，惟第3季仍可能受到季節性因素和外資調節的影響而出現短期波動的情況。

根據市場研究機構TrendForce在4月預估，今年全球AI伺服器的出貨量將年增約28%，晶圓代工產值可望年增24.8%；此外，AI資料中心規模擴大將帶動高速交換器與高效率電源需求升溫，根據路透社在3月的調查，液冷系統市場亦可望由2025年的89億美元成長至今年的170億美元，顯示AI產業仍處於高速成長階段。

柏瑞投信指出，在全球科技巨頭持續投入資本支出的帶動下，AI資料中心建設需求不斷攀升，將進一步推升台股相關供應鏈訂單能見度。此外，根據外資券商Goldman Sachs的7月統計，回顧上半年的台股表現強勁，年初以來漲幅逾60%，且超過85%的漲幅來自企業獲利成長與盈餘預期上修，而非單純的評價擴張，顯示這波行情仍具備基本面的支撐。

柏瑞投信投資策略部副總鄭筑文表示，根據歷史經驗，台股8月至9月表現可能相對震盪，且外資在5月至9月期間通常偏向調節。然而，對主動投資者而言，短線波動不必過度悲觀，若具備基本面支撐的標的，如果因市場情緒出現回檔，反而有助於重新檢視企業價值，並提供中長期分批布局的機會。

展望後市，柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，AI仍是當前全球科技產業最重要的投資主題，長期成長趨勢並未改變，而需求面正從訓練走向推論，並持續擴散至先進製程、高階材料、散熱、高速網通、電源管理等基礎建設。台灣在半導體製造、IC設計、先進封裝、伺服器組裝及電子零組件等領域具備完整且具競爭力的產業聚落，可望持續受惠於全球AI投資浪潮，可持續關注相關供應鏈及受惠族群的投資機會。

柏瑞投信表示，柏瑞巨人基金成立於1997年8月，為歷經市場多空淬鍊的台股基金，後收N9級別全新上市。該基金目前聚焦具備產業領導地位、獲利能見度高與具備定價能力的AI核心供應鏈企業，並將依產業景氣與企業基本面變化來動態調整。不過，基金的投組配置仍可能隨市況變化而調整，並須留意台灣股市仍有波動風險。

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