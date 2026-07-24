富達調查 公用、能源、資訊科技 聚光

富達國際市場脈搏調查顯示，中東地區衝突升溫，再度引發市場對通貨膨脹及供應鏈受阻的關注。不過，未來12個月，企業獲利仍將保持韌性，且資本支出也將持續增加，尤其是公用事業、能源及資訊科技產業。

富達國際市場脈搏調查於今年6月進行，訪問近100名富達股票及固定收益分析師，綜合分析師與企業管理階層交流所得的觀察與評估。

55%受訪分析師預期，受中東衝突影響，其研究分析之企業在未來12個月面對的通膨壓力將進一步上升。

分析師指出，目前部分企業仍可透過既有避險措施及庫存緩衝成本壓力，但隨著相關措施陸續到期，能源、運輸及原物料價格上升的影響預料將逐步顯現。

其中，消費、工業及公用事業產業面臨的成本壓力增幅最顯著。不過，分析師普遍預期，投入成本上升，將成為跨產業與跨區域的共同挑戰。

儘管經營環境挑戰增加，富達分析師預期企業將繼續擴大資本支出，尤其公用事業、能源及資訊科技產業的增長預期最強勁。這些產業將持續在AI基礎建設發展，包含發電設施、電網、半導體及數據中心等領域，扮演關鍵角色。

富達分析師認為，企業獲利能力在未來12個月將持續保持韌性。

儘管成本壓力上升，認為企業獲利能力將改善的分析師比例，高於預期將惡化者，反映不少企業具備轉嫁成本及提升營運效率的能力，足以應對通膨等不確定性帶來的挑戰。

以產業來看，富達分析師對工業及資訊科技股的獲利最有信心，82%分析師預期工業股未來12個月的獲利將成長，比例高於3月調查時的72%；73%預期資訊科技股未來12個月的獲利將成長，比例略高於3月調查時的71%。

富達國際首席股票投資長布洛馬（Niamh Brodie-Machura）表示，中東衝突再度升溫，使原本已充滿不確定性的企業經營環境增添更多挑戰。雖然許多企業尚未完全感受到成本衝擊，但通膨壓力在未來數月將更明顯。企業能否有效管理成本並維持競爭力，將成為重要的關鍵分野。