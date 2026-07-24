法人：大型龍頭股 配置核心

美國科技股密集公布財報，牽動美股及台股後市。法人指出，AI與科技成長題材為市場資金布局重心。不過，今年來股市漲幅不小，投資人對於財報的預期偏高，一有風吹草動，市場動盪難免，建議投資人分散布局，以大型龍頭股為核心。

高盛證券預估，2026年全球AI資本支出上看約7,650億美元，需求火熱，半導體供應鏈漲價潮也正蔓延到成熟製程。

產業邁入供給端主導的晶片通貨膨脹時代，先進製程、ABF載板與被動元件可望受惠。

永豐投信指出，在市場焦點回歸企業獲利與基本面的環境下，聚焦ESG並布局晶圓代工、先進封測等半導體供應鏈的ETF，可望受惠於AI帶動的產業成長契機；若搭配具有配息機制之ETF，亦有助兼顧收益與長期配置需求。

永豐投信認為，隨著下半年電子產業旺季來臨，新產品陸續推出、企業資本支出維持成長，加上AI伺服器建置需求持續擴增，市場普遍預期科技產業獲利仍有機會維持穩健成長。大型權值股憑藉穩定獲利能力及市場影響力，仍可望成為支撐台股的重要力量。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，從基本面來看，隨著AI應用持續深化，台股相關供應鏈訂單能見度仍高，台股企業獲利展望有望持續上修，台股成長仍可期。

因此，投資人可把握市場震盪之際，逢低布局具長期競爭優勢且有亮眼營運實績的優質企業，像是矽晶圓、ABF類股都值得留意。

面對近期的市場波動，主動聯博動能50投資團隊適度調節部分評價較高的半導體設備、IC設計及AI伺服器相關族群，同時增加提高金融保險、食品工業、光電及材料等產業配置，反映在市場波動加劇下，一方面維持AI及半導體長期成長主軸，另一方面也透過增加防禦性與現金流相對穩定的產業，提升面對短線震盪的韌性。