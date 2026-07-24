聽新聞
0:00 / 0:00

法人：大型龍頭股 配置核心

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國科技股密集公布財報，牽動美股及台股後市。法人指出，AI與科技成長題材為市場資金布局重心。不過，今年來股市漲幅不小，投資人對於財報的預期偏高，一有風吹草動，市場動盪難免，建議投資人分散布局，以大型龍頭股為核心。

高盛證券預估，2026年全球AI資本支出上看約7,650億美元，需求火熱，半導體供應鏈漲價潮也正蔓延到成熟製程。

產業邁入供給端主導的晶片通貨膨脹時代，先進製程、ABF載板與被動元件可望受惠。

永豐投信指出，在市場焦點回歸企業獲利與基本面的環境下，聚焦ESG並布局晶圓代工、先進封測等半導體供應鏈的ETF，可望受惠於AI帶動的產業成長契機；若搭配具有配息機制之ETF，亦有助兼顧收益與長期配置需求。

永豐投信認為，隨著下半年電子產業旺季來臨，新產品陸續推出、企業資本支出維持成長，加上AI伺服器建置需求持續擴增，市場普遍預期科技產業獲利仍有機會維持穩健成長。大型權值股憑藉穩定獲利能力及市場影響力，仍可望成為支撐台股的重要力量。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，從基本面來看，隨著AI應用持續深化，台股相關供應鏈訂單能見度仍高，台股企業獲利展望有望持續上修，台股成長仍可期。

因此，投資人可把握市場震盪之際，逢低布局具長期競爭優勢且有亮眼營運實績的優質企業，像是矽晶圓、ABF類股都值得留意。

面對近期的市場波動，主動聯博動能50投資團隊適度調節部分評價較高的半導體設備、IC設計及AI伺服器相關族群，同時增加提高金融保險、食品工業、光電及材料等產業配置，反映在市場波動加劇下，一方面維持AI及半導體長期成長主軸，另一方面也透過增加防禦性與現金流相對穩定的產業，提升面對短線震盪的韌性。

美股 題材 半導體

延伸閱讀

台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

台股ETF 四成漲贏大盤

台股基金 穩居雙冠王

台股飆漲1783點！00995A、00981A、00991A...8檔漲幅衝破6% 法人：AI基本面無虞

相關新聞

Alphabet概念商品 吸睛

Alphabet第2季營收優於市場預期，其中Google Cloud維持逾八成的高速成長，帶動雲端營益率明顯擴張、在手訂單續創新高，顯示雲端事業已由成長題材轉為實質獲利引擎，推升包括凱基全球菁英55（00926）、國泰全球品牌50、平衡凱基美國TOP、統一FANG+等含Alphabet的ETF表現。

多重資產基金 抗波動

中東地緣政治風險升溫，全球金融市場波動加劇。法人表示，在市場震盪之際，兼具股票、債券及跨區域配置優勢的多重資產基金，可透過分散投資降低波動，同時掌握AI長線成長趨勢，兼顧資本增值與風險管理，成為現階段投資布局的重要工具。

富達調查 公用、能源、資訊科技 聚光

富達國際市場脈搏調查顯示，中東地區衝突升溫，再度引發市場對通貨膨脹及供應鏈受阻的關注。不過，未來12個月，企業獲利仍將保持韌性，且資本支出也將持續增加，尤其是公用事業、能源及資訊科技產業。

新興美元債 三多護體

2026年以來，全球主要固定收益資產由新興市場美元主權債漲幅2.85%領先，法人指出，該資產殖利率具吸引力、新興市場國家基本面強勁、許多新興主權信評升級等正面催化因素，持續看好新興市場美元債。

黃金產業型 分批布局

金價近期維持在每盎司4,100美元附近盤整，最近美國與伊朗之間的緊張局勢升級，為黃金帶來壓力；不過，中國大陸、波蘭及其他地區央行持續購入黃金。目前市場存在多空兩極看法，法人認為，採分批購入黃金且配置黃金產業型基金較有利。

法人：大型龍頭股 配置核心

美國科技股密集公布財報，牽動美股及台股後市。法人指出，AI與科技成長題材為市場資金布局重心。不過，今年來股市漲幅不小，投資人對於財報的預期偏高，一有風吹草動，市場動盪難免，建議投資人分散布局，以大型龍頭股為核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。