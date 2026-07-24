聽新聞
0:00 / 0:00

黃金產業型 分批布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
黃金市場存在多空兩極看法，法人建議採分批購入黃金且配置黃金產業型基金。聯合報系資料照
黃金市場存在多空兩極看法，法人建議採分批購入黃金且配置黃金產業型基金。聯合報系資料照

金價近期維持在每盎司4,100美元附近盤整，最近美國與伊朗之間的緊張局勢升級，為黃金帶來壓力；不過，中國大陸、波蘭及其他地區央行持續購入黃金。目前市場存在多空兩極看法，法人認為，採分批購入黃金且配置黃金產業型基金較有利。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，黃金市場仍在消化美聯準會主席華許釋放的鷹派信號，以及債券市場對美國政策利率走高的預期。

倘若美國經濟活動意外上行且新增就業資料顯示勞動力市場趨緊，疊加油價進一步走高，黃金的近期前景可能仍將面臨挑戰，金價可能再次面臨下行壓力。在此背景下，預計金價或將下探每盎司3,850美元，且下行風險進一步加大。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，仍看好黃金，金價短期走低不是放棄黃金的理由，黃金更長期的敘事仍然清晰且具支撐性。

即使強勁的AI相關支出能夠延緩美國經濟放緩，長期債務擔憂、處於高位的美元以及全球投資者對美元敞口過高，仍為黃金再次走強留下空間。

根據6月中旬世界黃金協會公布的最新調查，高達89%央行預計未來一年全球央行將持續增持黃金，更有創紀錄的45%央行將親自下場加碼，值得留意的是，買盤全面擴散，不僅印尼、馬來西亞、瓜地馬拉等新興國家央行將進場，成熟國家也有18%計畫未來一年內增持黃金。

美國銀行指出，從2023年至2026年初，金價歷經121周的上漲，但當前修正僅約24周，故需要時間來消化，另也看好金礦股，即使金價短期回檔修正，目前金價仍足以支撐金礦商獲利表現。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，近期金價與金礦股下跌並未反映強勁財務指標，2026年第1季金礦股仍繳出創紀錄的現金流量、獲利；儘管3月以來金價明顯下滑，但仍保持在高位，這對金礦股而言還是處於非常有利的位置，能持續為股東創造價值。

金價 央行 華許

延伸閱讀

美元高檔震盪壓抑金價 市場關注聯準會動向和中東局勢

韓股處於黃金交界點

美歐債市 強力吸金

費半跌入技術性熊市！00981D逆勢撐盤 專家揭非投等債避險3優勢

相關新聞

Alphabet概念商品 吸睛

Alphabet第2季營收優於市場預期，其中Google Cloud維持逾八成的高速成長，帶動雲端營益率明顯擴張、在手訂單續創新高，顯示雲端事業已由成長題材轉為實質獲利引擎，推升包括凱基全球菁英55（00926）、國泰全球品牌50、平衡凱基美國TOP、統一FANG+等含Alphabet的ETF表現。

多重資產基金 抗波動

中東地緣政治風險升溫，全球金融市場波動加劇。法人表示，在市場震盪之際，兼具股票、債券及跨區域配置優勢的多重資產基金，可透過分散投資降低波動，同時掌握AI長線成長趨勢，兼顧資本增值與風險管理，成為現階段投資布局的重要工具。

富達調查 公用、能源、資訊科技 聚光

富達國際市場脈搏調查顯示，中東地區衝突升溫，再度引發市場對通貨膨脹及供應鏈受阻的關注。不過，未來12個月，企業獲利仍將保持韌性，且資本支出也將持續增加，尤其是公用事業、能源及資訊科技產業。

新興美元債 三多護體

2026年以來，全球主要固定收益資產由新興市場美元主權債漲幅2.85%領先，法人指出，該資產殖利率具吸引力、新興市場國家基本面強勁、許多新興主權信評升級等正面催化因素，持續看好新興市場美元債。

黃金產業型 分批布局

金價近期維持在每盎司4,100美元附近盤整，最近美國與伊朗之間的緊張局勢升級，為黃金帶來壓力；不過，中國大陸、波蘭及其他地區央行持續購入黃金。目前市場存在多空兩極看法，法人認為，採分批購入黃金且配置黃金產業型基金較有利。

法人：大型龍頭股 配置核心

美國科技股密集公布財報，牽動美股及台股後市。法人指出，AI與科技成長題材為市場資金布局重心。不過，今年來股市漲幅不小，投資人對於財報的預期偏高，一有風吹草動，市場動盪難免，建議投資人分散布局，以大型龍頭股為核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。