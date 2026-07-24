黃金產業型 分批布局

金價近期維持在每盎司4,100美元附近盤整，最近美國與伊朗之間的緊張局勢升級，為黃金帶來壓力；不過，中國大陸、波蘭及其他地區央行持續購入黃金。目前市場存在多空兩極看法，法人認為，採分批購入黃金且配置黃金產業型基金較有利。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，黃金市場仍在消化美聯準會主席華許釋放的鷹派信號，以及債券市場對美國政策利率走高的預期。

倘若美國經濟活動意外上行且新增就業資料顯示勞動力市場趨緊，疊加油價進一步走高，黃金的近期前景可能仍將面臨挑戰，金價可能再次面臨下行壓力。在此背景下，預計金價或將下探每盎司3,850美元，且下行風險進一步加大。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，仍看好黃金，金價短期走低不是放棄黃金的理由，黃金更長期的敘事仍然清晰且具支撐性。

即使強勁的AI相關支出能夠延緩美國經濟放緩，長期債務擔憂、處於高位的美元以及全球投資者對美元敞口過高，仍為黃金再次走強留下空間。

根據6月中旬世界黃金協會公布的最新調查，高達89%央行預計未來一年全球央行將持續增持黃金，更有創紀錄的45%央行將親自下場加碼，值得留意的是，買盤全面擴散，不僅印尼、馬來西亞、瓜地馬拉等新興國家央行將進場，成熟國家也有18%計畫未來一年內增持黃金。

美國銀行指出，從2023年至2026年初，金價歷經121周的上漲，但當前修正僅約24周，故需要時間來消化，另也看好金礦股，即使金價短期回檔修正，目前金價仍足以支撐金礦商獲利表現。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，近期金價與金礦股下跌並未反映強勁財務指標，2026年第1季金礦股仍繳出創紀錄的現金流量、獲利；儘管3月以來金價明顯下滑，但仍保持在高位，這對金礦股而言還是處於非常有利的位置，能持續為股東創造價值。