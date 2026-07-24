新興美元債 三多護體

2026年以來，全球主要固定收益資產由新興市場美元主權債漲幅2.85%領先，法人指出，該資產殖利率具吸引力、新興市場國家基本面強勁、許多新興主權信評升級等正面催化因素，持續看好新興市場美元債。

國泰投顧研究指出，在美聯準會（Fed）利率政策兩種情境之下，新興市場美元債皆有望延續領先主要債市表現：

情境一，聯準會「小幅升息」無礙新興市場債亮眼表現。市場目前無法完全排除聯準會採預防性升息，國泰投顧研究過往聯準會貨幣政策環境，與1996年至1998年三年期間，聯準會於降息周期間小幅升息，存在諸多相似之處，風險偏好改善下驅動新興市場債利差收窄。

在1996年至1998年的三年間，新興市場美元債累積報酬率40.26%，大幅優於美國非投資等級債27.91%的表現，也領先美國投資等級債23.51%的漲幅；顯示即便聯準會進行有限度升息，只要全球經濟維持擴張，新興市場美元債仍有機會受惠於風險偏好環境及利差收斂，遞交具吸引力報酬。

情境二：聯準會維持利率不變，伺機「重啟降息」，將對新興市場債帶來有力支撐。

如果聯準會在2026年下半年維持政策利率不變，新興市場美元債可望成為固定收益領域中更大受益者。歷史分析表明，聯準會過去30年歷經四輪重啟降息，亦即降息周期中停止一段時間後，維持政策利率不變，等待之後重啟降息。

在此四輪背景下，一旦聯準會重啟降息後的一年期來看，新興市場美元主權債平均漲幅達22.80%，表現同樣勝出美國非投資等級債的20.00%、美國投資等級債9.45%。根據JPMorgan統計，過去十年間，美元計價的新興市場主權債券規模已由約7,000億美元成長至1.6兆美元，新興市場企業債市場規模更已達2.6兆美元，且超過半數屬於投資等級債券。同時本地貨幣債券市場也快速擴張，已成為新興市場固定收益的重要組成部分。