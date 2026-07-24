多重資產基金 抗波動

中東地緣政治風險升溫，全球金融市場波動加劇。法人表示，在市場震盪之際，兼具股票、債券及跨區域配置優勢的多重資產基金，可透過分散投資降低波動，同時掌握AI長線成長趨勢，兼顧資本增值與風險管理，成為現階段投資布局的重要工具。

統計至21日，海外多重資產基金受惠AI科技股持續強勢，今年以來績效普遍繳出亮眼表現。其中，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金今年以來上漲64.8%、近一年漲幅達125.4%，富邦歐亞絲路多重資產型基金今年以來亦上漲64.4%、近一年報酬率123.8%，雙雙名列同類型基金前段班，顯示聚焦AI產業趨勢並搭配跨資產配置策略，在掌握成長契機的同時，也有助提升投資組合韌性。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，即使短線受到政策與地緣政治消息干擾，整體多頭架構仍未改變，下半年將持續觀察企業補庫存動能及第4季傳統旺季需求是否延續，若新訂單與庫存同步改善，可望進一步支撐企業獲利成長。

此外，AI投資熱潮仍持續推升半導體與科技產業成長。市場預估，2026年全球半導體市場規模將突破1.5兆美元，受惠於HBM、高速運算及AI伺服器需求持續攀升，今、明兩年半導體產業仍可望維持高速成長。隨著美股第2季財報陸續公布，資訊科技類股獲利增幅持續領先市場，後續企業財測及AI資本支出規劃，將是觀察全球科技產業景氣的重要指標。

華南永昌全球科技多重資產基金經理人林彥豪表示，由於前期大規模投資累積的固定成本，逐步反映在毛利率壓力上，成為近期股市震盪的原因之一，短期建議關注美國科技大廠第2季財報，待營收成長動能與基本面訊號進一步明朗後，再評估加碼時機。

現階段建議強化風險分散配置，可優先布局績效表現相對穩健的多重資產型基金。

在AI長期趨勢未變、企業獲利持續成長及全球景氣穩步復甦的背景下，短線震盪反而有助於市場籌碼沉澱。投資人可透過多重資產基金同步布局AI科技股、債券及多元資產，兼顧成長機會與風險控管，在市場波動中提升投資效率，掌握AI浪潮帶來的長期投資契機。