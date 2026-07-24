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Alphabet概念商品 吸睛

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

Alphabet第2季營收優於市場預期，其中Google Cloud維持逾八成的高速成長，帶動雲端營益率明顯擴張、在手訂單續創新高，顯示雲端事業已由成長題材轉為實質獲利引擎，推升包括凱基全球菁英55（00926）、國泰全球品牌50、平衡凱基美國TOP、統一FANG+等含Alphabet的ETF表現。

根據統計，市場上布局含Alphabet的跨國型ETF，總計有33檔，持股比重介於13%到0.7%之間，6月底以來股市震盪劇烈，大盤下跌2.8%，同期間表現打敗大盤的含Alphabet的ETF有26檔，前十強報酬全數繳出2%以上。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，短期來看，Alphabet資本支出增加可能壓抑市場情緒，但搜尋引擎業務維持穩健成長，雲端業務也受惠AI需求強勁帶動，顯示核心業務仍具備紮實的需求支撐。

只要後續雲端業務及AI相關業務能持續展現成長動能，市場將更有機會將目前的大規模投資，視為鞏固AI競爭優勢的必要布局，而非對獲利能力的壓力。

統一NYSE FANG+ ETF經理人林良一指出，Alphabet盤後股價拉回，主因在於公司再度上修全年資本支出指引、使自由現金流短期由正轉負，引發市場對AI投資回收節奏與近期獲利表現的疑慮。不過此乃偏向利多出盡的評價修正，需求端動能並未轉弱。

林良一認為，此波令市場短線疑慮的資本支出上修，本身正反映雲端與AI需求的多年期能見度，資本支出擴張可望延續至2028年後，包含記憶體、AI基礎建設、雲端運算等領域都將持續受惠，有利於吸引資金關注。

惟指數仍處歷史高檔，加以利率走向、油價與地緣情勢等變數，下半年波動可能放大。若出現較顯著回檔，反而提供伺機布局的機會。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊也表示，AI正持續驅動企業獲利、資本支出與生產力提升，全球AI基礎建設與應用需求仍處於快速擴張階段。從近期科技龍頭企業財報與產業投資計畫來看，AI所代表的是一場長期的產業升級浪潮。

Alphabet 凱基 布局

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多重資產基金 抗波動

中東地緣政治風險升溫，全球金融市場波動加劇。法人表示，在市場震盪之際，兼具股票、債券及跨區域配置優勢的多重資產基金，可透過分散投資降低波動，同時掌握AI長線成長趨勢，兼顧資本增值與風險管理，成為現階段投資布局的重要工具。

富達調查 公用、能源、資訊科技 聚光

富達國際市場脈搏調查顯示，中東地區衝突升溫，再度引發市場對通貨膨脹及供應鏈受阻的關注。不過，未來12個月，企業獲利仍將保持韌性，且資本支出也將持續增加，尤其是公用事業、能源及資訊科技產業。

新興美元債 三多護體

2026年以來，全球主要固定收益資產由新興市場美元主權債漲幅2.85%領先，法人指出，該資產殖利率具吸引力、新興市場國家基本面強勁、許多新興主權信評升級等正面催化因素，持續看好新興市場美元債。

黃金產業型 分批布局

金價近期維持在每盎司4,100美元附近盤整，最近美國與伊朗之間的緊張局勢升級，為黃金帶來壓力；不過，中國大陸、波蘭及其他地區央行持續購入黃金。目前市場存在多空兩極看法，法人認為，採分批購入黃金且配置黃金產業型基金較有利。

法人：大型龍頭股 配置核心

美國科技股密集公布財報，牽動美股及台股後市。法人指出，AI與科技成長題材為市場資金布局重心。不過，今年來股市漲幅不小，投資人對於財報的預期偏高，一有風吹草動，市場動盪難免，建議投資人分散布局，以大型龍頭股為核心。

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