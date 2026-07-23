0056兩天填息 歷來最快

7月行情震盪，加權指數高低點差距5,428點，隨著台股啟動反彈，本周反彈2,154點，累計已有半數的ETF完成填息，昨（22）日如元大高股息（0056）、FT臺灣永續高息也跟著完成填息，分別花兩個以及五個交易日。

根據統計，計有30檔台股ETF陸續在7月間除息，其中，花一個交易日填息的有元大台灣50、復華台灣科技優息、主動復華未來50、元大MSCI台灣、富邦臺灣優質高息、台新臺灣IC設計、台新永續高息中小、台新臺灣半導體30、台新AI優息動能、元大台灣價值高息、主動國泰動能高息、群益科技高息成長。至於元大高股息、統一台灣高息動能花兩個交易日。FT臺灣永續高息則是五個交易日。

受惠於台積電亮眼財報並擬於2027年漲價，為AI發展再注入強心針。台股昨日延續反彈步調，元大高股息股價走揚站回50元關卡，開盤即完成填息，僅花二日就達陣，改寫最快紀錄，162萬人投資人歡呼。

儘管元大高股息本次季配息新高1.35元，無礙填息力道，繼除息首日填息七成後，昨日再一舉以兩個交易日完成填息，改寫調整為季配息以來最快填息天數，之前最快為今年1月的三個交易日。

接下來及將除息的還有27日永豐ESG低碳高息每受益權單位配發0.25元，換算單期配息殖利率1.03%；永豐台灣ESG擬配1.753元，殖利率4.9%。31日登場的統一台灣高息動能擬配0.125元，殖利率0.57%；主動中信台灣收益擬配息0.128元，殖利率1.35%。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，短線市場仍須面對高評價修正壓力及投資人情緒波動，高檔震盪整理的機率依然偏高。然而，在波動升溫的環境下，收益策略反而更能展現投資價值。透過持續收取較為豐厚的權利金收入，不僅可增加投資組合的收益來源，也能在市場震盪期間提供部分下檔保護效果，降低淨值波動風險。

法人表示，7月台股雖一度受到美伊戰事、韓國股市去槓桿化等疊加因素影響，但AI需求持續強勁為基本面支撐。據經濟部公布最新外銷統計，6月訂單再創新高，寫下連17紅紀錄，經濟部統計處更表示，台灣AI供應鏈接單強勁「走得久、走得遠」。顯見當市場消化不確定因素後，股市成長終將回歸基本面。