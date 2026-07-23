半導體主題 績效一把罩

今年來台股ETF績效由科技及半導體主題領軍，其中，兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）以111.2%居冠，野村臺灣新科技50（00935）及富邦台灣半導體（00892）分別以95.0%及93.8%緊追在後，群益半導體收益（00927）、台新臺灣IC設計等科技型ETF也都有逾九成漲幅，顯示市場資金持續聚焦AI、半導體與高效能運算等長線成長產業。

台灣6月外銷訂單金額達952.6億美元，年增59.4%，創歷史新高，電子產品與資訊通信訂單維持強勁成長，顯示AI、高效能運算（HPC）需求持續帶動全球科技供應鏈擴產。同時，繼中央研究院日前預估今年台灣經濟成長率達10.16%後，中華經濟研究院昨（22）日也將全年經濟成長率預測上修至10.35%，反映AI出口動能持續挹注台灣經濟，也為台股科技族群後市提供有力支撐。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，AI浪潮持續推升企業資本支出，第2季美股財報季開局表現亮眼，逾九成企業獲利優於市場預估，企業基本面持續改善，有助支撐美股與台股科技股表現。隨著全球AI資料中心建置持續加速，伺服器管理晶片（BMC）與新一代輔助管理晶片（SMC）需求同步升溫。市場看好AI伺服器朝向更高運算密度與更複雜的系統架構發展，帶動遠端管理、電源管理等關鍵控制晶片的重要性持續提升。

近期國內相關IC設計廠積極布局AI伺服器控制平台，並攜手國際夥伴開發新世代管理晶片，反映AI基礎建設已由GPU、ASIC等核心運算元件，逐步延伸至伺服器管理、電源控制及高速傳輸等周邊供應鏈，預期將持續受惠於全球雲端服務供應商（CSP）擴大AI資本支出，帶動AI伺服器供應鏈中長期成長動能。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧認為，AI投資浪潮並未因近期市場修正而降溫。無論是資料中心、AI伺服器、高速運算晶片（HPC），或是先進封裝與半導體測試領域，台灣在全球AI硬體供應鏈中仍扮演關鍵角色。