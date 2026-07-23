009827擁抱算力商機 預計8月10日開募

玉山投信推出玉山未來全球算力ETF（009827），是全台首檔全球算力相關ETF，聚焦AI算力核心產業，布局全球三大算力支柱、七大產業鏈，精選50檔頂尖企業，掌握AI浪潮下的長期投資機會，預計於8月10日至14日募集，9月2日掛牌交易。

AI應用快速擴展與全球算力需求持續攀升，玉山投信自2025年以來已陸續發行四檔ETF，看好算力產業鏈的長線契機，及ETF市場長期發展潛力，未來將持續深化ETF產品布局，今年也將預計推出主動式ETF相關產品。

玉山投信總經理梅以德表示，AI算力已成為新一波工業革命的重要基礎建設，希望透過009827協助投資人以更完整、更前瞻的角度參與全球AI浪潮所帶來的長期投資機會。

玉山投信海外暨固定收益多元資產投資長毛宗毅表示，在企業基本面支撐下，S&P 500今年獲利預估成長可望達22.6%，市場成長動能仍具延續性。

此外，根據統計，若於每年8月底進場投資未來算力指數，過去五年持有三個月、六個月及一年的平均表現，隨持有時間拉長而逐步提升，分別約為4.3%、7.1%及逾19%。

從中長期角度來看，現階段布局更有機會參與未來算力產業成長契機。

針對選股邏輯，玉山投信市場策略團隊主管葉家榮說明，009827追蹤的是「NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數」，標的範圍涵蓋全球主要交易所中市值達1億美元以上、近三個月日均交易量達100萬美元以上的企業，並依據產業分類篩選出七大算力產業鏈。

成分股採市值加權設計，並設有個股權重上限30%及前五大持股合計上限65%等風險控管機制；其中，AI科技、AI基建與太空衛星的比重分別為50%、30%、20%。基金每半年進行一次定審，時間分別落在5月與11月。

考量AI產業變化快速，009827特別納入「快速納入（Fast Entry）」機制，符合條件的新上市證券，包括IPO、直接上市及分拆上市等，得於每年2月與8月提前納入成分股，更即時掌握AI算力與創新投資機會。