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韓股處於黃金交界點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

2026年全球AI與半導體基礎建設的投資規模達歷史新高，帶動美股台股屢創新高。然而，許多投資人都在問：「台美股估值已高，全球下一個資金避風港與獲利爆發點在哪裡？」法人表示，可能就藏在長期被市場嚴重低估的韓國股市，目前韓股正處於「獲利大爆發、估值極偏低」的罕見黃金交界點。

大華銀投信執行副總張耿豪表示，過去市場常將韓國股市視為傳統景氣循環股，但隨著「高頻寬記憶體（HBM）」成為AI算力不可或缺的核心物資，韓國企業的獲利結構已發生質變。

根據最新彭博預估，2026年全球企業獲利前十大排名將出現歷史性大洗牌：三星電子將高居全球第二大獲利企業，而SK海力士也將躍升至全球第六，獲利能力直逼蘋果公司（Apple）。意味著，全球頂尖AI算力紅利的大頭，正在大幅向掌握全球79%HBM市占、68% DRAM市占的韓國記憶體雙雄傾斜。

張耿豪進一步指出， 韓國KOSPI50指數未來一年的預估EPS成長率高達185%，高居全球主要股市之冠。估值基期歷史罕見，雖處於高成長，預估本益比卻僅有8.7倍，幾近歷史新低。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠表示，近期韓國市場更是利多頻傳，催化韓股的補漲行情。

首先，SK海力士美股掛牌效應，已吸引大量外資瘋狂買超；其次，三星與海力士技術斷代式突破在最新HBM4技術門檻上；第三，韓國政府2026年6月底宣布投入高達1.2兆美元推動新半導體聚落與AI資料中心；配合政府推動的「企業價值提升計畫（Corporate Value-Up Program）」及申請升等為MSCI已開發市場，都將為韓股帶來長線的國際主權及保險資金抬轎。

美股 台股 張耿豪

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