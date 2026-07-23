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被動式族群 交投熱絡

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

近期台股波動劇烈，不過隨買盤陸續回流，加權指數連兩日上漲，帶動台股ETF表現回神。根據統計，兩天來被動式台股ETF交投熱絡，在日均量逾萬張的被動式ETF中，包括野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益、中信關鍵半導體、永豐台灣ESG、凱基台灣TOP50、國泰台灣領袖50等漲幅都跑贏大盤。

法人分析，近期台股受到美伊衝突再度升溫、科技股估值修正、聯準會政策動向未明等干擾，使得部分資金選擇獲利了結，台股同樣隨國際股市波動劇烈。儘管短期有來自消息面的干擾，投資終將回歸基本面與趨勢判斷，現階段台股基本面綁持強勁，在全球AI需求強勁下，台廠的訂單能見度、整體企業展望仍佳，因此短線逢回不失為中長線布局契機。

群益半導體收益經理人謝明志表示，全球AI軍備競賽持續，特別是在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期趨勢明確，作為AI關鍵基礎的半導體產業可望持續受惠，尤其台灣又具備完整的半導體產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進封裝等都在全球供應鏈中扮演關鍵角色，可望續享獲利上修的良性循環。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出，AI投資主軸已從單一晶片或單一企業，逐步擴展至完整供應鏈，包括先進製程、先進封裝、ASIC、高速互連、液冷散熱、高壓供電及網通設備等領域，都將受惠於AI推論時代來臨。

AI產業的受惠範圍正從單一公司擴大到整體供應鏈，投資重點也從挑選明星個股，逐步轉向布局完整AI生態系。隨著AI資料中心持續升級，具備技術門檻、持續投入研發並掌握關鍵供應鏈地位的企業，可望持續受惠產業長期成長趨勢。

聯準會 台股 半導體

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